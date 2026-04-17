不受欠稅影響！車銀優新劇5月照上 攜朴恩斌組「超能力路人甲」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Netflix今天（17）日正式宣布由朴恩斌、車銀優演出的全新影集《超能路人甲》將於5月15日於Netflix全球同步上線，並同步釋出定檔海報與預告。車銀優近期捲入稅務爭議，日前表示已經補繳所有稅款，新劇也將如期播出。

朴恩斌、車銀優演出的韓劇《超能路人甲》將於5月15日於Netflix全球同步上線。（Netflix提供）

故事背景設定在1999年，《超能路人甲》是一部冒險喜劇影集，講述一群住在同一個社區、格格不入的「路人甲」們，意外獲得超能力，為了對抗威脅世界和平的反派而被迫組隊出擊。影集自消息曝光以來便備受關注，由《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅》導演劉仁植再度攜手《非常律師禹英禑》主演朴恩斌合作，更讓期待值持續飆升。

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哈洗大叔崔大勳（左起）、朴恩斌、林成財在《超能路人甲》組隊。（翻攝自YouTube）

此次公開的定檔海報中，「超能路人甲」團隊聚在一起，四周漂浮著各種日常物品，暗示著他們對於突如其來的混亂仍難以掌控。畫面中包括一臉震驚的殷彩馜（朴恩斌飾）、眼神全神貫注的李雲情（車銀優飾）、措手不及的孫京勳（崔大勳飾），以及受到驚嚇的姜羅賓（林成財飾），一群超能力新手即將展開的失控旅程，令人難以預測。

朴恩斌在《超能路人甲》中擁有超能力。（翻攝自YouTube）

預告則出海成市這群被稱為「官方邊緣人」的角色們，意外獲得超能力的瞬間。殷彩馜隨興起舞，完美展現她「城市災難製造機」的稱號，散發衝動又無拘無束的魅力；其他人則在混亂中摸索能力，李雲情能讓書本漂浮空中，孫京勳發現手機黏在手掌上動彈不得，姜羅賓甚至像撕紙一樣把車門扯開。

車銀優在《超能路人甲》中戴著眼鏡登場，完全就是個Hot Nerd。（翻攝自YouTube）

朴恩斌在《超能路人甲》有搞怪俏皮的演出。（翻攝自YouTube）

面對突如其來的能力，孫京勳與姜羅賓一臉錯愕，也預示著他們即將踏上的荒謬冒險。定檔預告的尾聲，一行人齊聚市政廳進行志工服務，暗示這支風格獨特的一行人即將擦出意想不到的火花與笑料。《超能路人甲》將於5月15日Netflix全球上線。

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