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文瑾瑩罕病險截肢！現身劉在錫節目 親曝當年驚險經歷

南韓女星文瑾瑩近日登上綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（翻攝YouTube）南韓女星文瑾瑩近日登上綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾以《藍色生死戀》走紅的南韓女星文瑾瑩，近年鮮少出現在螢光幕前。她近日登上綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，首度深入談及當年罹患罕見疾病、與死神擦肩而過的經歷，引發外界關注。

文瑾瑩13歲時因出演經典韓劇《藍色生死戀》一舉成名，並拿下多項戲劇大獎。然而2017年，她在演出舞台劇《羅密歐與茱麗葉》期間，右手突然出現劇烈疼痛，經檢查後確診為「急性腔室症候群」，這是一種若未及時處理，可能導致肌肉壞死甚至截肢的嚴重疾病。

南韓女星文瑾瑩近日登上綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（翻攝YouTube）南韓女星文瑾瑩近日登上綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（翻攝YouTube）

在節目中，文瑾瑩回憶起當時情況仍心有餘悸。她透露，醫師診斷時曾直言已錯過黃金治療時間，情況相當危急，甚至來不及準備就被緊急送進手術室。為了保住右手，她前後共接受4次手術，最終成功避免截肢，但手臂上也留下長達約30公分的疤痕。

經歷長時間停工與治療後，文瑾瑩逐漸恢復健康。她在節目中以輕鬆態度分享那段低潮，並坦言當時反而把這場意外視為「休息的機會」，甚至安慰家人不用過度擔心。她表示，自己從小投入演藝工作，幾乎沒有真正停下腳步過，因此這段時間也讓她重新思考人生步調。

節目播出後，不少觀眾對她的堅強與正面態度感到動容，紛紛留言表示「真的長大了」、「比以前更有力量」。雖然外型較過去略顯圓潤，但她自然真誠的狀態，反而讓粉絲看到不同以往的成熟魅力。

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