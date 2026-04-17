是波動拳啊啊啊啊！《快打旋風》預告曝光拳拳到肉致敬遊戲

經典電玩《快打旋風》全新改編的同名真人電影正式釋出預告。（翻攝自IMDB）

〔記者許世穎／綜合報導〕經典電玩《快打旋風》全新改編的同名真人電影正式釋出預告，發行該片的派拉蒙影業也選在美國電影博覽會「CinemaCon」期間舉辦盛大的發布派對，為這部備受矚目的遊戲改編作品暖身造勢。預告主打系列一貫「誇張又帶點搞笑」的風格，讓熟悉原作的玩家大呼過癮。

電影集結眾多經典角色登上大銀幕，其中由諾亞森迪尼奧飾演的「肯」成為核心人物，與安德魯光司飾演的「隆」再度並肩作戰；還有卡莉娜梁飾演的春麗、喬「羅曼瑞恩斯」安諾伊飾演的豪鬼、大衛達斯馬齊連飾演的拜森、寇帝羅茲飾演的蓋爾等角色亦全數亮相。

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《快打旋風》在「CinemaCon」期間舉辦盛大的預告發布派對。（UIP提供）

此外，還包括安德魯舒茲（火引彈）、艾瑞克安德烈（唐索法吉）、維帝傑馬（達爾西姆）、「50 Cent」寇蒂斯傑克森（巴洛克）、傑森摩莫亞（布蘭卡）、奧維爾派克（維加）、奧利維爾里希特斯（桑吉爾夫）、後藤洋央紀（埃德蒙本田）、雷娜瓦蘭丁漢姆（尤莉）、亞歷山大沃爾卡諾夫斯基（喬）、凱爾穆尼（馬文）及梅爾賈恩森（卡蜜）等，卡司陣容相當豪華。

故事設定在1993年，昔日分道揚鑣的隆與肯，在神秘女子春麗的招募下，再度參與「世界戰士格鬥大會」，捲入一場拳頭、命運與怒火交織的殘酷對決。然而，在這場看似單純的格鬥賽背後，實則潛藏致命陰謀，迫使兩人不僅要彼此交鋒，也必須面對各自過去的心魔，否則將迎來「GAME OVER」的終局。

安德魯光司（左起）、卡莉娜梁、諾亞森迪尼奧在《快打旋風》分別飾演隆、春麗以及肯。（UIP提供）

曝光的預告大量高度還原遊戲設定的招式演出，包括幾乎無視重力的動作場面，甚至連達爾西姆的肢體延展能力也忠實呈現。劇情片段中，巴洛克與桑吉爾夫一度聯手壓制肯，而隆則點出他依舊「太過衝動」的性格；另一方面，卡蜜與春麗之間火藥味十足，蓋爾則試圖說服眾人相信隆的招牌絕技「波動拳」，種種互動為整體增添更多戲劇張力與趣味。

電影同時融入濃厚復古氛圍，呼應《快打旋風II》於1991年街機、1992年家用主機問世的時代背景，MTV文化亦成為重要元素之一；此外，預告中更出現經典「加分回合」橋段，讓肯痛踢轎車，致敬原作設計，整體彩蛋滿載，誠意十足。

該片由導演櫻井北尾執導，同時也是派拉蒙影業與傳奇影業三年發行合作案的首部作品。派拉蒙影業聯合主席暨平台副董事長喬許葛林斯坦與聯合主席兼派拉蒙電視董事長達娜高柏曾表示：「傳奇影業以打造具野心且放眼全球市場的作品聞名，我們非常期待與其合作。《快打旋風》將會是這段合作關係的完美起點。」《快打旋風》預計10月16日在台上映。

《快打旋風》預告片：

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