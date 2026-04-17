遭爆拿菸頭燙向華強前妻丁珮女兒 向太發聲喊冤

〔娛樂頻道／綜合報導〕「向太」陳嵐近日拍片回應過往爭議，針對丈夫向華強與前妻丁珮所生的向永恆，曾指控她「拿菸頭燙人」一事，她忍不住為自己喊冤，直言：「這種說法真的很離譜。」感嘆「後母不好當」，認為這不僅是誤會，更是對她多年付出的傷害。

向華強力挺向太。（翻攝微博）

向太坦言，外界總看到她與向華強感情深厚，卻鮮少理解「後母不好當」的辛苦。她強調，多年來始終將繼女向永恆視如己出照顧，未料最終卻被形容成這樣，甚至流傳出誇張指控，讓她難以接受。

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向太回憶，過去對向永恆相當寵愛，「她那時候很可愛，我幾乎什麼都答應她。」甚至在她生下大兒子向佐時，向永恆因擔心失去關愛，曾哭了整整半年。

隨著向永恆長大，無論是升學填志願，或畢業後創業失利，她也一路從旁協助、收拾善後，直言「很多事情都是我在幫她處理」，再次強調從未對向永恆動手，更不可能有外界所傳的那些誇張行為。

向太也曾告知向華強這件事：「你女兒說我拿菸頭燙她」，而向華強聽到後非常生氣，特地澄清：「向太對孩子很好。」心疼為老婆抱屈。

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