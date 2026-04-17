神級幕後陣容！史匹柏x史柯西斯打造全新《恐怖角》影集版

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV全新心理驚悚影集《恐怖角》集結好萊塢頂級卡司與幕後陣容，由金獎名導馬丁史柯西斯與史蒂芬史匹柏首度攜手擔任監製，並找來艾美亞當斯、哈維爾巴登領銜主演兼監製，派屈克威爾森也參與演出，打造星光熠熠的堅強陣容。官方日前釋出前導預告，一個原本幸福的家庭，隨著危險罪犯步步逼近與復仇威脅降臨，逐漸走向崩解。

哈維爾巴登在影集《恐怖角》飾演刑滿出獄計畫復仇的危險罪犯。（Apple TV 提供）

《恐怖角》由環球影業旗下製作單位與Amblin Television聯手打造，改編自小說《The Executioners》，過去曾兩度搬上大銀幕，包括1962年由 J·李·湯普森執導、葛雷哥里派克主演的《海角亡魂》，以及1991年由馬丁史柯西斯執導的經典版本《恐怖角》。此次推出全新影集版本，延續經典核心，並加入更現代的敘事視角。

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艾美亞當斯主演兼監製影集《恐怖角》。（Apple TV 提供）

本劇由擅長打造詭譎氛圍的創作者尼克安托斯卡擔任節目統籌與監製，描述艾美亞當斯與派屈克威爾森飾演一對看似幸福的夫妻，過去曾將哈維爾巴登飾演的危險罪犯送入監獄。隨著他刑滿出獄，一場蓄勢已久的復仇計畫悄然展開，也將這個家庭一步步推向失控邊緣。

派屈克威爾森也參與演出影集《恐怖角》。（Apple TV 提供）

《恐怖角》全劇共10集，將原本電影中的復仇主題延伸為更長篇幅的心理攻防，從人性恐懼與道德灰線切入，打造更具層次的驚悚敘事，預計於6月5日於Apple TV全球首播前兩集，之後每週五更新。

《恐怖角》前導預告：

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