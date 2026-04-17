自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

英倫當代電音流行指標性天團5度降臨寶島！7月再掀復古靈魂騷樂旋風

〔記者許世穎／台北報導〕英倫電音雙人組 HONNE 出道滿10週年，宣布帶著全新紀念專輯與亞洲巡演再度來台，7月28日將於ZEPP NEW TAIPEI開唱，並祭出「全經典歌單」回饋歌迷，邀粉絲一同見證10年音樂旅程。

英倫當代電音流行指標性天團HONNE將再度來台。（翻攝自IG）英倫當代電音流行指標性天團HONNE將再度來台。（翻攝自IG）

由 James Hatcher 與 Andy Clutterbuck 組成的HONNE，以復古靈魂融合電子曲風及細膩情感著稱，自首張專輯《Warm On A Cold Night》推出後迅速竄紅，不僅在亞洲多地拿下白金唱片認證，累積串流播放量更突破30億次，成為當代英倫電音代表之一。隨著人氣持續攀升，他們也接連登上多個國際音樂節舞台，並與多位知名音樂人合作，包括 RM、Tom Misch、Khalid、Griff 與 NIKI 等人。其中〈Crying Over You〉被視為跨界合作代表作，而〈WHAT WOULD YOU DO?〉更在短影音平台掀起熱潮，成功打開國際知名度。

迎接成軍10週年，HONNE將於5月15日推出重製紀念專輯《HONNE — 10》，收錄〈Day 1〉、〈Location Unknown〉、〈Crying Over You〉等代表作，並以不插電形式重新詮釋，回顧一路走來的創作歷程。主唱 Andy Clutterbuck 表示：「這些歌曲就像我們過去十年的生活原聲帶。」其中〈Location Unknown〉重製版更邀來好友 NIKI 參與獻聲，為作品增添全新層次。

英倫當代電音流行指標性天團HONNE五度來台，再掀復古靈魂騷樂旋風。（翻攝自IG）英倫當代電音流行指標性天團HONNE五度來台，再掀復古靈魂騷樂旋風。（翻攝自IG）

距離上次來台開唱已2年，HONNE此行將帶著新專輯與經典曲目回歸舞台，並攜手創意團隊打造全新視覺演出，營造招牌的溫暖電子氛圍。對於第5度來台，Andy Clutterbuck 也難忘台灣歌迷的熱情，並感性表示：「謝謝你們一路以來的支持，我們7月28日台北見！」

為回饋歌迷支持，主辦單位也推出限定福利，SVIP與VIP票券持有者可優先預購「10週年紀念限量黑膠唱片」，並有機會獲得親筆簽名收藏。《HONNE 10週年紀念巡迴演唱會 台北站》將於7月28日晚間8點在ZEPP NEW TAIPEI登場，門票現正於KKTIX販售中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中