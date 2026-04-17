英倫當代電音流行指標性天團5度降臨寶島！7月再掀復古靈魂騷樂旋風

〔記者許世穎／台北報導〕英倫電音雙人組 HONNE 出道滿10週年，宣布帶著全新紀念專輯與亞洲巡演再度來台，7月28日將於ZEPP NEW TAIPEI開唱，並祭出「全經典歌單」回饋歌迷，邀粉絲一同見證10年音樂旅程。

英倫當代電音流行指標性天團HONNE將再度來台。（翻攝自IG）

由 James Hatcher 與 Andy Clutterbuck 組成的HONNE，以復古靈魂融合電子曲風及細膩情感著稱，自首張專輯《Warm On A Cold Night》推出後迅速竄紅，不僅在亞洲多地拿下白金唱片認證，累積串流播放量更突破30億次，成為當代英倫電音代表之一。隨著人氣持續攀升，他們也接連登上多個國際音樂節舞台，並與多位知名音樂人合作，包括 RM、Tom Misch、Khalid、Griff 與 NIKI 等人。其中〈Crying Over You〉被視為跨界合作代表作，而〈WHAT WOULD YOU DO?〉更在短影音平台掀起熱潮，成功打開國際知名度。

請繼續往下閱讀...

迎接成軍10週年，HONNE將於5月15日推出重製紀念專輯《HONNE — 10》，收錄〈Day 1〉、〈Location Unknown〉、〈Crying Over You〉等代表作，並以不插電形式重新詮釋，回顧一路走來的創作歷程。主唱 Andy Clutterbuck 表示：「這些歌曲就像我們過去十年的生活原聲帶。」其中〈Location Unknown〉重製版更邀來好友 NIKI 參與獻聲，為作品增添全新層次。

英倫當代電音流行指標性天團HONNE五度來台，再掀復古靈魂騷樂旋風。（翻攝自IG）

距離上次來台開唱已2年，HONNE此行將帶著新專輯與經典曲目回歸舞台，並攜手創意團隊打造全新視覺演出，營造招牌的溫暖電子氛圍。對於第5度來台，Andy Clutterbuck 也難忘台灣歌迷的熱情，並感性表示：「謝謝你們一路以來的支持，我們7月28日台北見！」

為回饋歌迷支持，主辦單位也推出限定福利，SVIP與VIP票券持有者可優先預購「10週年紀念限量黑膠唱片」，並有機會獲得親筆簽名收藏。《HONNE 10週年紀念巡迴演唱會 台北站》將於7月28日晚間8點在ZEPP NEW TAIPEI登場，門票現正於KKTIX販售中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法