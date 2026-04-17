小賈斯汀登科切拉效益發威！14年前神曲全球奪冠 IG影片破億創紀錄

〔記者許世穎／綜合報導〕全球流行天王小賈斯汀上周於美國科切拉音樂節登台演出，這場小賈睽違4年的大型舞台演出以純粹而真誠的演出形式呈現，不僅引發全球社群洗版熱議，更讓他的音樂串流量在短時間內創下自 2025 年專輯《我的態度》（SWAG）發行以來的歷史新高，14年前與妮姬米娜合作的熱門單曲《Beauty And A Beat》更一舉衝上Spotify全球、台灣榜冠軍，全球再現Bieber Fever（小賈斯汀狂熱）。

小賈斯汀於美國科切拉音樂節登台演出後，再掀狂熱。（環球音樂提供）

根據《滾石雜誌》報導，小賈斯汀在演出後於全球Spotify串流播放量大幅增長了百分之250；而在最新台灣Spotify熱門歌曲日榜（Top Songs Taiwan）上，小賈在前10名就強佔6名，前200名拿下26名，成為在榜單上佔有最多席次的歌手。Apple Music的台灣熱門歌曲排行中，前4名全部由小賈包辦，前10名中更狂霸7個席次；KKBOX西洋單曲日榜上前10名也佔了5名，前50名共計佔了17席，許多此次演出中沒有唱的經典歌曲如《What Do You Mean?》、《Yummy》、《Peaches》等也全數挺進榜單。

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此次演出不僅於全球數位排行寫下亮眼成績，在科切拉音樂節的官方Instagram上，一段小賈蹲在鏡頭前和大家一起欣賞結尾煙火與吉他尾奏的影片，在24小時內即累計1.22億次觀看數，寫下科切拉 IG 史上觀看次數最高的影片；另外在社群平台X（原 Twitter）上，#BIEBERCHELLA 更成為全球熱門趨勢第一名。小賈斯汀將於台灣時間4月19日再次登上科切拉主舞台帶來第二周演出，這波小賈風潮勢必會再延續一陣子。

創科切拉音樂節IG史上最高觀看次數的影片：

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