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娛樂 電影

《你罪乖》今震撼登場！爛番茄新鮮度88％好評 外媒讚譽現代版《發條橘子》

〔記者許世穎／綜合報導〕心理驚悚新作《你罪乖》今（17）日在台上映，不僅於影評網站爛番茄拿下88%新鮮認證，更被外媒譽為「現代版《發條橘子》」。本片由揚科馬薩執導，集結史蒂芬葛拉漢、安德麗亞瑞斯波羅格、安森布恩同台飆戲，描繪一場關於控制與人性崩解的極限實驗。

《你罪乖》上演一場關於控制、矯正與人性崩壞的極限實驗。（CATCHPLAY提供）《你罪乖》上演一場關於控制、矯正與人性崩壞的極限實驗。（CATCHPLAY提供）

電影在金馬奇幻影展搶先放映後，於台灣迅速累積口碑，更有觀眾形容「善惡界線被反覆撕裂」。導演揚科馬薩也坦言，創作靈感來自史丹利庫柏力克經典之作《發條橘子》，並刻意在劇情中埋入致敬元素，「我著迷於人性是否能被系統性改造，這背後其實隱含著一種帶有暴力的控制慾。」也讓整部作品更具殘酷的實驗意味。

相較於表面的暴力衝突，《你罪乖》更進一步挑戰觀眾的道德判準，甚至讓人逐漸理解、乃至認同施暴者的動機。安德麗亞瑞斯波羅格飾演的母親角色，被形容為「情感凍結」的存在，她透露：「她不是沒有感覺，而是無法表達，那反而更令人不安。」而史蒂芬葛拉漢則指出，角色始終相信自己在做正確的事，「他從不認為自己是壞人。」兩人一冷一熱的表演交織出詭譎張力，塑造出一對既溫柔又令人戰慄的父母形象，將觀眾推入價值混亂的灰色地帶。

《你罪乖》挑戰人性底線，逼迫觀眾直面自我選擇的人性試煉。（CATCHPLAY提供）《你罪乖》挑戰人性底線，逼迫觀眾直面自我選擇的人性試煉。（CATCHPLAY提供）

電影劇情聚焦19歲問題少年湯米（安森布恩 飾），沉迷毒品與派對的他在一次失控夜晚後，遭陌生男子克里斯（史蒂芬葛拉漢 飾）綁架，醒來後發現自己被囚禁在郊區地下室。這個由父親克里斯、母親凱瑟琳（安德麗亞瑞斯波羅格 飾）與年幼兒子組成的家庭，聲稱要「拯救」他，並透過極端扭曲的方式進行再教育，試圖將他改造成一個「乖孩子」。

《你罪乖》今天在台上映，片商也同步推出上映特典活動，今起購買《你罪乖》電影票一張，即可於原購票影城兌換A3原文海報一張，數量有限、送完為止。

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