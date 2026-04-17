自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

柯南《墮天使》賣破35億卻吵翻！藝人聲優被指「太出戲」

〔記者鍾志均／綜合報導〕劇場版電影《名偵探柯南：高速公路的墮天使》在日本上映開出紅盤，但比起劇情，網友討論更激烈的，圍繞在聲優究竟「有沒有加分」。

最新電影是柯南劇場版第29彈，以橫濱為舞台，描述白牌警察追查神秘黑色機車的故事，該片在日本上映3天就吸引231萬人次觀影，票房突破35億日幣（約台幣6.9億元），開出亮眼成績。

這次找來實力派演員橫濱流星跨界擔任聲優，原本被視為話題加分，沒想到實際播出後，評價直接分裂。一派認為他聲音自然、完全融入角色，另一派卻直言「聽起來就是不對」、「聲音太年輕」，讓角色設定瞬間出戲。

劇場版電影《名偵探柯南：高速公路的墮天使》在日本上映票房開紅盤。（翻攝自X）劇場版電影《名偵探柯南：高速公路的墮天使》在日本上映票房開紅盤。（翻攝自X）

不過問題關鍵其實不在「會不會配」，而是「合不合」。橫濱流星這次飾演的是劇情關鍵人物、一名中年工程師，聲線與角色年齡產生落差，也讓日本觀眾的違和感被放大。

更現實的是，聲優其實並非「只會演戲就能做到」。少了表情、肢體，只剩聲音能表達情緒，每個語氣、停頓都會被無限放大。

支持者認為，明星加入能提升話題與曝光；反對者則覺得，當角色是關鍵人物時，還是應該交給專業聲優，否則只會讓作品失焦。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中