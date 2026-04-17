柯南《墮天使》賣破35億卻吵翻！藝人聲優被指「太出戲」

〔記者鍾志均／綜合報導〕劇場版電影《名偵探柯南：高速公路的墮天使》在日本上映開出紅盤，但比起劇情，網友討論更激烈的，圍繞在聲優究竟「有沒有加分」。

最新電影是柯南劇場版第29彈，以橫濱為舞台，描述白牌警察追查神秘黑色機車的故事，該片在日本上映3天就吸引231萬人次觀影，票房突破35億日幣（約台幣6.9億元），開出亮眼成績。

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這次找來實力派演員橫濱流星跨界擔任聲優，原本被視為話題加分，沒想到實際播出後，評價直接分裂。一派認為他聲音自然、完全融入角色，另一派卻直言「聽起來就是不對」、「聲音太年輕」，讓角色設定瞬間出戲。

劇場版電影《名偵探柯南：高速公路的墮天使》在日本上映票房開紅盤。（翻攝自X）

不過問題關鍵其實不在「會不會配」，而是「合不合」。橫濱流星這次飾演的是劇情關鍵人物、一名中年工程師，聲線與角色年齡產生落差，也讓日本觀眾的違和感被放大。

更現實的是，聲優其實並非「只會演戲就能做到」。少了表情、肢體，只剩聲音能表達情緒，每個語氣、停頓都會被無限放大。

支持者認為，明星加入能提升話題與曝光；反對者則覺得，當角色是關鍵人物時，還是應該交給專業聲優，否則只會讓作品失焦。

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