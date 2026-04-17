57歲綜藝咖「全程零發言」 後輩爆：一講話就被嗆

57歲日本綜藝咖名倉潤最近意外成為話題焦點。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕57歲日本綜藝咖名倉潤最近意外成為話題焦點，不只因為後輩爆料「曾被他嚇到不敢再上節目」，更因他在節目上的「超低存在感」，讓網友一頭霧水。

事情起因於喜劇演員久保田和靖在節目中回憶，過去與名倉共演時，只要一講話就被狠嗆「不好笑」，甚至一度氣氛緊繃到像快要打起來，讓他壓力大到直接把該節目列為NG。雖然後來名倉親自道歉，雙方已經和解，但這段「高壓前輩模式」還是讓觀眾聽得皮都繃緊。

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後來，名倉在綜藝節目《しゃべくり007》中的表現，竟被網友抓包幾乎「全程沒講話」，留言區直接刷一排：「他今天有講話嗎？」、「怎麼變成背板？」

這種反差，也讓不少老粉開始懷念過去「一句吐槽撐全場」的名倉。當年他和團員互動、接話、補刀樣樣來，甚至還有經典口頭禪，如今卻變成低調到幾乎隱形，讓人不禁好奇是否另有原因。

其實從過去「太強勢」到現在「太安靜」，名倉潤的變化反映出日本綜藝生態的改變；有日媒分析，過去靠氣勢壓場，如今更講求平衡與節奏，而藝人之間的距離也變得更加微妙。

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