（獨家）艾薇愛上吳霏被爆當小三！她被騙消失3年 親揭說謊真相

〔記者陽昕翰／專訪〕曾薀帆消失3年重返歌壇，她接受本報專訪提及當年與舊愛吳霏的感情風波，還有跟好姐妹艾薇之間的微妙關係。她受訪改口稱，從來不認為誰是第三者，「我對這件事比較在意的是『說謊』，對我來說，誠實很重要。」

曾薀帆沉寂3年加入新東家。（記者王文麟攝）

曾薀帆當年自女團選秀《菱格世代DD52》奪冠，並以「G.O.F」成團出道，可惜團體活動停擺後改為個人發展，淡出歌壇好一段時間，近來宣布加盟新東家，並推出新歌《愛到你了嗎》，嗆辣飆唱「don’t give a fxxk」，霸氣喊話：「我回來了！」

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曾薀帆加盟新東家重新出發。（記者王文麟攝）

曾薀帆受訪再次被問及與吳霏當年的分手真相，坦言當時兩人交往時，跟艾薇真的是好姊妹，3人還會一起出遊，沒想到吳霏當時錄製《全明星運動會》，正好與艾薇一起錄節目，卻跟她提出想要「一個人」，分手沒多久真的就跟艾薇交往，讓她徹底心碎。

曾薀帆受訪分享當年的感情風暴。（記者王文麟攝）

尷尬的是，艾薇當年陪伴曾薀帆療情傷，艾薇也從來沒有認過自己喜歡吳霏，最後舊愛跟好友還是在一起，感到非常無奈。

曾薀帆受訪解釋：「我其實沒有說過誰是『小三』，誰劈腿。我當時的原話只是『我跟男生分手後，好朋友跟前男友在一起』。」不知道後來為何會被解讀成艾薇是第三者介入她的感情。

曾薀帆推出新單曲《愛到你了嗎》。（記者王文麟攝）

當年曾薀帆透過創作抒發心境，「那時候有發一首歌，是在講自己的事情，但吳霏有打電話希望我下架，我其實有想過，為什麼我要下架？」如今多年過去，只能讓時間沉澱一切。

曾薀帆揮別過去重新出發。（記者王文麟攝）

對於艾薇與舊愛吳霏至今仍甜蜜交往，心情複雜的曾薀帆還是大方選擇祝福：「我本來就覺得相愛不容易，他們在一起很久，我也祝福他們。」招認現在還是不想見到吳霏。

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