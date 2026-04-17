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娛樂 最新消息

香港女神力戰少年法庭！「1秒落淚」讓前夫超震驚

〔記者蕭方綺／台北報導〕香港女神佘詩曼領銜主演港劇《正義女神》，是她從影以來首度挑戰法官角色，話題十足。尤其拍攝《正義女神》期間，佘詩曼同時投入《新聞女王2》拍攝，要如何讓觀眾區分兩個截然不同的角色，也成為一大挑戰。她坦言Man姐（新聞女王中角色）的形象非常深植人心，為了擺脫前作印象先從造型著手改變，包括刻意留長頭髮、配戴眼鏡，打造「書蟲型法官」形象，「通常修讀法律的人都要讀很多書，希望這個造型能讓大家覺得是另一個人。」

《正義女神》是佘詩曼從影以來首度挑戰法官角色。（台灣大哥大MyVideo提供）《正義女神》是佘詩曼從影以來首度挑戰法官角色。（台灣大哥大MyVideo提供）

佘詩曼在《正義女神》中飾演前高等法院暫委法官「言惠知」，卻選擇主動降職，轉往少年法庭擔任裁判官，面對一樁樁未成年犯罪案件，試圖在法律與人性之間找到平衡。為了詮釋少年法庭的特殊性，她在語氣與表演上也下足功夫，「要有威嚴，但同時又要帶一點磁場。」她進一步解釋，少年犯並非單純對錯問題，「做錯事要受罰，但如果他沒做錯，我們應該給機會。」如何在不帶個人立場的前提下，流露出一絲「慈悲感」，也成為她認為最困難的表演挑戰。

佘詩曼在《正義女神》打造「書蟲型法官」形象。（台灣大哥大MyVideo提供）佘詩曼在《正義女神》打造「書蟲型法官」形象。（台灣大哥大MyVideo提供）

曾以電影《野獸之瞳》奪下金馬最佳男配角的譚耀文，睽違20年回歸TVB拍劇，飾演律政司副刑事檢控專員、同時也是言惠知前夫，與佘詩曼再度合作掀起話題。他形容兩人之間並非激烈對撞的火花，而是「很成熟、互相信任的溝通」，甚至收工後還會透過訊息討論劇本細節，「大家會一起研究哪些地方可以做得更好。」

金馬男配譚耀文（左）睽違20年重返TVB。（台灣大哥大MyVideo提供）金馬男配譚耀文（左）睽違20年重返TVB。（台灣大哥大MyVideo提供）

談到對手戲最印象深刻的一幕，他忍不住大讚佘詩曼的哭戲：「有一場我們輸了官司，她可以在一秒鐘之內就淚流滿面，真的非常專業。」此外，角色本身也極具挑戰性，他笑說必須背誦大量法律術語，還要透過語氣與提問技巧在法庭上「設局」，「這是一種語言的技術，怎樣引導對方說出你想要的答案。」角色魅力與演技層次同步拉滿。

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