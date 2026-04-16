超正女歌手拍照突颳怪風「變瘋婆」！歌迷刷一整排留言

〔記者張釔泠／台北報導〕都會創作女聲aDAN薛詒丹將於5月3日在台北南港SUB LIVE舉辦全新個人專場《孤獨金魚：自由的練習》，昨日驚喜宣布嘻哈音樂人Gummy B將加盟專場， 帶來現場限定的驚喜演出。

aDAN薛詒丹將於5月3日在台北南港SUB LIVE舉辦全新個人專場《孤獨金魚：自由的練習》。（DanVoice Studio提供）

《孤獨金魚圖鑑》以金魚為喻體，捕捉現代都市人的生活百態與感悟。而這次專場的副標題「自由的練習」，是aDAN薛詒丹在專輯發行後更深層次的領悟。「其實剛開始猶豫過這個副標，畢竟『自由』是太大的命題。」但反覆思量後，她確信很多事需要練習，自由也是。

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「我之前以為自由是逃跑、是去到更寬闊的地方。但真正的自由不是向外渴求，而是更向自己靠近。」嘗試放掉他人的期待，放掉對自己的苛求，把心裡緊抓事物慢慢鬆開，才能回到自己、成為自己。

aDAN薛詒丹預告這次的歌單編排，除了匯聚從個人首張EP《太安靜》、專輯《倒敘》到《孤獨金魚圖鑑》的各色曲目，也將演唱從未曝光的全新歌曲：「音樂性會非常豐富，我已經準備好大唱特唱了！」

Gummy B將擔任特別來賓。（DanVoice Studio提供）

aDAN薛詒丹昨日在社群公布Gummy B將擔任特別來賓，並分享自己在2023年金音創作獎近距離看了Gummy B的演出，當下深受感動，幾乎想哭，心裡便默默埋下了合作的心願。後來在籌備《孤獨金魚圖鑑》的過程中，寫了一首Demo，直覺就覺得非常適合他，加上這次的吉他手陳威達正是兩人共同的合作夥伴，幾個緣分交疊之下，讓這個心願意外成真。

aDAN薛詒丹為了專場祭出十八般武藝，不僅拍攝全新主視覺，還一手包辦所有宣傳影片剪輯。（DanVoice Studio提供）

為了宣傳這次的專場，aDAN薛詒丹祭出十八般武藝，不僅拍攝全新主視覺，還一手包辦所有宣傳影片剪輯，她感嘆，原以為會很苦惱，卻出乎意料地樂在其中。本週她更在個人帳號上傳用流利日文介紹專場的影片，展示隱藏版技能被大讚：「好適合當日本演員！」

此外形象照拍攝當天，台北突然颳起狂風，所有人員在流鼻涕、頭髮亂成一團的狼狽狀態下艱辛完成拍攝，aDAN薛詒丹笑稱：「大家的頭髮都變成瘋婆，真的很辛苦」，幸好皇天不負苦心人，形象照公開後歌迷也刷了一整排的稱讚：「形象照太美！不過其實每次都很美！」

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