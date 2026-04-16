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娛樂 最新消息

正妹新人「21字」最長歌名掀議 遇颱風超狼狽模樣曝光

林希子淋到全濕照拍超拚。（iSHOW愛秀演藝提供）林希子淋到全濕照拍超拚。（iSHOW愛秀演藝提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕歌壇新聲林希子推出首張專輯《我披著世界轉動》，主打歌《只想一個人靜靜地看著聽著等著也許我就睡著了》，以長達21個字的歌名創下華語歌壇紀錄，誇張長度掀起網友熱議，甚至笑說「連換氣的時間都沒有」，話題度衝頂。

此次MV邀請新銳導演孫明宇執導，找來北藝大研究所出身的影像團隊助陣，MV拍攝過程狀況連連，當時正逢颱風環流接近台灣，劇組原定先拍棚內戲，但導演臨場判斷天光正好，雖然風勢偏強但尚未下雨，當機立斷帶著全員直奔北海岸名勝淺水灣搶拍外景。

林希子與導演孫明宇。（iSHOW愛秀演藝提供）林希子與導演孫明宇。（iSHOW愛秀演藝提供）

拍攝途中仍不時遇到環流帶來的陣雨，林希子被淋到全身濕透、頭髮濕成一片，畫面狼狽卻依舊敬業完成拍攝，她笑說「只要轉個念頭，一切都會變得甘之如飴」，展現滿滿正能量。

林希子拍MV遇到颱風。（iSHOW愛秀演藝提供）林希子拍MV遇到颱風。（iSHOW愛秀演藝提供）

劇情設定也充滿巧思，林希子在MV中飾演一名攝影助理，在棚內辛苦工作，甚至蹲在地上撕地膠，還要忍受導演碎碎念，情緒幾乎瀕臨爆炸。就在她抬頭凝視棚內牆上一幅風景畫、戴著耳機聽音樂的瞬間，竟被吸入畫中世界，一睜眼就置身在一片如詩如夢的景致，一邊是怡人海灣、一邊是青青草原，讓她瞬間心曠神怡chill到飛起來。

林希子拍MV遇到颱風。（iSHOW愛秀演藝提供）林希子拍MV遇到颱風。（iSHOW愛秀演藝提供）

老闆兼經紀人劉玉霖更展現「寵才模式」，因為林希子一直吵著想喝冰沙、吃冰淇淋，當場買了一整箱冰沙犒賞全劇組，晚上收工後還特地帶她到西門町百年老字號永富冰淇淋朝聖。隨後又帶她轉往日式居酒屋大啖美食，一路照顧到底，也為這支MV畫下最暖收尾。

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