19年前師生戀太震撼 永作博美新劇觀眾怒喊：別再談戀愛

永作博美（左）、松山研一合作新劇《為時已晚握壽司！？》。（翻攝自官網）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本女星永作博美、松山研一攜手主演新劇《為時已晚握壽司！？》（時すでにおスシ！？）開播，劇情原本聚焦單親媽媽轉職壽司師、重新找回自我，走的是勵志人生線，但隨著兩人「18年前舊作黑歷史」被翻出，討論瞬間歪樓。

當年兩人在2007年電影《不要嘲笑我們的性》上演年齡差戀情，尺度與情感張力都相當強烈，被不少影迷視為「經典師生戀代表作」。如今時隔多年再同框，雖然角色設定完全不同，但觀眾難免自動代入：「這次會不會又走那條線？」

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耐人尋味的是，劇組其實沒有完全否認戀愛可能。官方直接標榜「有笑、有壽司，也有戀愛」，而松山研一更曾公開表示，「希望兩人能發展出感情」，點燃觀眾想像空間。

但意外的是，這次風向出現反轉。不少觀眾反而站出來喊話：「這部真的不需要戀愛！」原因是這部戲講的是一個女人在孩子長大後，重新為自己而活的故事。如果最後還是用「談戀愛才幸福」收尾，反而讓整個主題失焦。

也有不少日本網友直言，現在觀眾已經看膩「什麼都要談戀愛」的套路，比起感情線，更想看角色如何成長、如何找到自我價值；畢竟現實生活裡，「不戀愛也能過很好」，才是越來越多人認同的狀態。

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