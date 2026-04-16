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娛樂 最新消息

波特王輸了！控告欠薪4年「翻盤大逆轉」 反遭判吐284萬

波特王（圖）戰前東家官司大逆轉。（翻攝自臉書）波特王（圖）戰前東家官司大逆轉。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅波特王與前經紀公司聚暘新媒體纏訟近4年出現逆轉，高雄高分院判決波特王須返還聚暘新媒體284萬餘元，與波特王過去控訴公司欠薪的說法形成強烈反差，引發外界關注。

判決指出，法院清查雙方合作期間帳務後發現，波特王經營YouTube頻道收益中，部分依合約應分潤給公司，扣除其個人應得報酬後，仍有約379萬元未完成支付。雖然聚暘新媒體也被認定曾延遲撥付約195萬元，但經債權抵銷後，最終仍由波特王負擔差額，法院因此駁回其主張公司積欠報酬的訴求。

這起爭議可追溯至2022年，當時波特王公開宣布與聚暘新媒體終止合作，並透過影片指控公司干預創作、管理不當及未依約支付收入，相關說法一度在網路掀起高度討論，也讓公司形象受到衝擊。

當時刑事誹謗部分，波特王獲無罪判決；不過在民事程序中，法院針對金流與合約履行情況重新檢視，最終判決出現逆轉。對此，聚暘新媒體負責人Mars火星叔叔表示，歷經多年訴訟，法院認定已釐清事實，公司將持續透過法律途徑維護權益，全案仍可上訴，後續發展備受關注。

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