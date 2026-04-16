廖人帥涉閃兵遭起訴！首發聲「竟扯出周杰倫」 近況曝光網友全看傻

廖人帥（左）涉閃兵遭起訴，首發聲「竟扯出周杰倫」。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕新北地檢署偵辦閃兵案第4波結果出爐，其中前Circus成員廖人帥遭起訴引發關注，他未正面回應案情，卻突在這節骨眼轉發周杰倫新歌相關內容並吐露心聲，意外掀起網友們議論。

檢方指出，此波共起訴15人，其中包含多名藝人，包括唐振剛、唐禹哲、阿達、邱昊奇、李唯楓等。檢警調查發現，涉案者透過閃兵集團以偽造病歷、規避體檢等方式逃避兵役，支付金額約10萬至30萬元不等，其中廖人帥被查出於2012年間支付約20萬至25萬元完成操作。

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檢方表示，多數被告案發後主動到案並配合偵辦，態度尚可，已建請法院宣告緩刑；但對於長期運作的主嫌，認定嚴重破壞兵役制度公平性，建請從重量刑，全案後續將交由法院審理。案件曝光後，藝人形象與責任問題再度成為輿論焦點。

而在風波延燒之際，廖人帥社群一度沉寂，稍晚卻透過Instagram限時動態轉發周杰倫新作相關內容，並寫下「發現認真的內容，觀看率好低，大家幫忙分享起來～這世界不要被幹片給贏了喲。」他未正面回應起訴內容，卻以另類方式發聲，讓許多網友看傻眼。

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