自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「吊車大王」寵女曬照卻出事 網友一句話直接踩雷

「吊車大王」胡漢龑（右）先前因女兒賣車，合照被挖出。（翻攝自YouTube）「吊車大王」胡漢龑（右）先前因女兒賣車，合照被挖出。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕64歲「竹北吊車大王」胡漢龑身價破百億，擁有4位妻子與14名子女，日前，胡漢龑的女兒上網紅YouTube頻道「阿慈車庫」賣二手BMW430i，外界大讚吊車公主外型甜美。事後，胡漢龑也大方在社群公布女兒社群帳號，沒想到竟有無禮網友私訊吊車公主「是女兒還是小老婆？」激怒大王。

胡漢龑近日首度公布自己和女兒的合照，完全忘記自己先前在YouTube頻道說：女兒很討厭，因為她很愛飆車。胡漢龑近日發文，寵愛說：「我的寶貝女兒」，還公布了女兒的IG和Threads。

胡漢龑（右）帥氣和寶貝女兒合照，卻收到網友冒犯私訊。（翻攝自臉書）胡漢龑（右）帥氣和寶貝女兒合照，卻收到網友冒犯私訊。（翻攝自臉書）

畫面中女兒穿著帥氣的橘色連身工作服，一隻手親暱地搭在胡漢龑的肩頭。吊車大王胡漢龑仍舊一身經典東北大花服裝，看起來父女感情極好。沒想到社群帳號公布後，有無禮網友私訊吊車公主：「請問妳是他女兒還是小老婆呢？」胡漢龑女兒高EQ回答：問這個問題有點冒犯到我，但還是回答你，我是他女兒。

吊車公主也強調，太過私人的問題，她將不會回覆，希望大家保持禮貌，不要過度詢問隱私問題。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中