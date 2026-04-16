「吊車大王」寵女曬照卻出事 網友一句話直接踩雷

「吊車大王」胡漢龑（右）先前因女兒賣車，合照被挖出。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕64歲「竹北吊車大王」胡漢龑身價破百億，擁有4位妻子與14名子女，日前，胡漢龑的女兒上網紅YouTube頻道「阿慈車庫」賣二手BMW430i，外界大讚吊車公主外型甜美。事後，胡漢龑也大方在社群公布女兒社群帳號，沒想到竟有無禮網友私訊吊車公主「是女兒還是小老婆？」激怒大王。

胡漢龑近日首度公布自己和女兒的合照，完全忘記自己先前在YouTube頻道說：女兒很討厭，因為她很愛飆車。胡漢龑近日發文，寵愛說：「我的寶貝女兒」，還公布了女兒的IG和Threads。

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胡漢龑（右）帥氣和寶貝女兒合照，卻收到網友冒犯私訊。（翻攝自臉書）

畫面中女兒穿著帥氣的橘色連身工作服，一隻手親暱地搭在胡漢龑的肩頭。吊車大王胡漢龑仍舊一身經典東北大花服裝，看起來父女感情極好。沒想到社群帳號公布後，有無禮網友私訊吊車公主：「請問妳是他女兒還是小老婆呢？」胡漢龑女兒高EQ回答：問這個問題有點冒犯到我，但還是回答你，我是他女兒。

吊車公主也強調，太過私人的問題，她將不會回覆，希望大家保持禮貌，不要過度詢問隱私問題。

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