為挺艾薇 《在加納共和國離婚》男歌手自費改機票留台灣

艾薇（左）開唱，菲道爾義氣相挺當嘉賓。（原音娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手艾薇前幾天在台中Legacy舉辦「BORN TO BE BRAVE」巡演，每場嘉賓都不同，其中一場邀來同樣來自大馬的菲道爾助陣，兩人一起合唱夯曲《在加納共和國離婚》，艾薇還在台上感性表示：「菲道爾是我在馬來西亞最好的兄弟，他真的很挺！我一傳訊息邀請，他秒回答應，還立刻改機票！」

菲道爾為了當艾薇嘉賓，特地自費改機票，只為多留台灣一天，力挺好友艾薇的演唱會。兩人也分享彩排趣事，笑說只要一對到眼就會忍不住笑場。艾薇更當場問：「什麼時候要合作一首？」菲道爾則笑回：「等妳寫歌給我唱啊，妳是創作女歌手耶！」

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艾薇（中）舉辦演唱會，邱鋒澤（右）和吳霏一起同台高歌。（原音娛樂提供）

除了菲道爾，艾薇生活中另兩位重要男人也來了，就是唱片公司老闆邱鋒澤，以及她的歌手男友吳霏，3人一同牽手謝幕，也合唱艾薇的新歌《沒人喜歡你那又怎樣》。

演唱會安可環節，艾薇特別演唱《心碎復健中》，並分享創作背後的動人故事。她透露，靈感來自一位特別邀請到場的好友，對方曾是出色的撐竿跳選手，卻因一場車禍被迫長期仰賴輪椅生活。儘管人生中出現意外，但這位友人說：「沒關係，我不能自己撐竿跳，但我可以教別人。」於是轉換跑道成為教練，甚至樂觀說以前的自己也許無法站上奧運舞台，但現在他可以參加帕拉林匹克運動會，這些故事讓艾薇產生創作靈感，她對友人說：「因為你，才有這首歌。」友人在台下感動落淚，艾薇也一度哽咽。

6月27日艾薇將回到家鄉馬來西亞Zepp Kuala Lumpur舉辦演唱會，她預告屆時一定會有不同的驚喜。

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