子瑜分身貓系顏值太強 ANNA代言到手主打「不多不少」

韓國新生代女團MEOVV日籍成員「ANNA」田中杏奈，與TWICE台灣成員子瑜有幾分神似。（肌研提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國新生代女團MEOVV日籍成員「ANNA」田中杏奈，一出道就因神似TWICE台灣成員子瑜引發熱議，精緻五官加上「貓系臉蛋」，讓不少粉絲瞬間淪陷。

話題熱度還沒退，她近日再傳好消息，正式接下肌研亞太區代言人，成為繼全智賢、木村光希後的新一任門面，曝光度持續飆升。

請繼續往下閱讀...

ANNA可說是「貓系臉蛋」最佳代表。（肌研提供）

MEOVV是THEBLACKLABEL在2024年推出的全新女團，主打「貓系魅力」。這次ANNA為拍攝廣告，在24小時內連換多套造型，從學生感清純風，到亮黃色連身裙展現活潑氣息，再到優雅長裙與華麗禮服，展現不同面貌。

廣告以「24小時8倍速」為概念進行拍攝，ANNA全程維持水潤透亮肌膚，狀態穩定。為了強化她的個人特色，畫面中還加入貓咪角色，打造話題十足的「貓系美貌」。

ANNA透露自己的保養祕訣就是「不多不少」。（肌研提供）

私下她透露，自己維持狀態的關鍵只有「不多不少」，雖然簡單，但要做到剛剛好其實不容易。工作忙碌之餘，她反而選擇最基本的方式來維持狀態。

ANNA正式接下肌研亞太區代言人，這也是她個人首度替保養品代言。（肌研提供）

首次接下保養品牌代言，ANNA也被隊友們暖心應援，拍攝前一晚全員在宿舍狂敷面膜，笑稱是「面膜夜」，替她打氣。

至於拍攝過程，她也笑說現場其實沒有真的貓，所有互動都靠想像完成，直呼「真的很考驗演技」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法