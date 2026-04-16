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娛樂 電視

錢薇娟管不動鹿希派 崩潰求救吳宗憲

〔記者傅茗渝／台北報導〕運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》話題度破表，本週日（19日）將播出全新第5集，迎來強大的「星二代」軍團參戰，包括鹿希派、包庭政、許明杰、李奕龍、李東軒、林禹、焦曼婷、高雋雅。選手們背景顯赫，讓藍隊隊長錢薇娟忍不住開玩笑說：「聽說這集你們背景都很硬喔！」

包偉銘之子包庭政、許仙姬之子許明杰兩人比拼泳池競走耐力。（《全城地圖：最強明星隊》提供）包偉銘之子包庭政、許仙姬之子許明杰兩人比拼泳池競走耐力。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

本周比賽首度移師泳池，鹿希派一碰水就崩潰大喊：「真的很冰、很冷耶！」不過他似乎玩興大發，竟對著包偉銘之子包庭政隨口哼起經典歌曲《跑跑跑》，讓包庭政顧不得還在比賽，當場大喊：「我才是包偉銘之子！你不要搞錯！」兩人隔空鬥嘴讓現場笑聲不斷。

左起吳宗憲之子鹿希派、許仙姬之子許明杰。（《全城地圖：最強明星隊》提供）左起吳宗憲之子鹿希派、許仙姬之子許明杰。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

本週競賽場地更首度進駐「小北百貨」，高強度運動與貨架形成強烈對比。當鹿希派進行「槓鈴波比跳」時，體力不支當場腳軟，甚至自己喊停：「等一下，褲子要掉了！」面對鹿希派要求中斷，隊長錢薇娟急著催促：「不要等一下，快一點啦你！先下去休息！」沒想到鹿希派依舊不急不徐地對著錢姐「寒扣」反駁：「安全第一。」面對這尊大佛，錢薇娟也無可奈何，當眾大喊：「幫我叫他爸（吳宗憲）來！」一旁的江宏傑笑到噴淚，直呼：「我第一次看到錢姐露出這麼無能為力的表情。」

左起許明杰、焦曼婷、李東軒、鹿希派、錢薇娟。（《全城地圖：最強明星隊》提供）左起許明杰、焦曼婷、李東軒、鹿希派、錢薇娟。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

妙的是，當鹿希派退場休息後，藍隊反而戰力噴發。許明杰更打趣形容場邊的鹿希派就像《X戰警》中的「X教授」，鹿希派也配合擺出招牌手勢，成為全場的笑點核心。而江宏傑帶領的紅隊也趁勢急起直追，連勝兩場縮小差距。賽後江宏傑更向製作單位開玩笑，希望能「多發鹿希派」，但條件是「不要分在自己隊伍」，補刀神情引發眾人爆笑。

左起焦曼婷、江宏傑。（《全城地圖：最強明星隊》提供）左起焦曼婷、江宏傑。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

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