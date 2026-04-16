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娛樂 音樂

蕭煌奇看電影被拍 身邊不是老婆出現正妹外國人

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇推出全新台語單曲《做陣來去看電影》，不只作品本身引發關注，連MV造型也成為話題。這回他一改過往形象，化身神祕「電影放映師」，西裝造型亮相，拍攝現場也被形容宛如，韓國特務電影場景。

蕭煌奇為了電影創作台語新歌。（華納音樂提供）蕭煌奇為了電影創作台語新歌。（華納音樂提供）

只見畫面隨即出現反轉，皮箱打開後並非武器，而是裝滿電影膠卷，營造出濃厚電影意象。MV場景轉入老式戲院，隨著放映機啟動，各式武打、當兵與神怪畫面在銀幕上流動，並延伸至觀眾席，象徵其內心豐富的電影想像。

蕭煌奇也與外國女孩及群演一起同框「看」電影，《做陣來去看電影》是為紀念台語電影70週年而創作，蕭煌奇與作詞人武雄再度合作，以輕快旋律結合懷舊元素，呈現台語電影的時代氛圍。

蕭煌奇回憶兒時市集放映電影的場景。（華納音樂提供）蕭煌奇回憶兒時市集放映電影的場景。（華納音樂提供）

談及電影對自己的意義，蕭煌奇表示，自己更著重於聲音與情緒的感受，並提到腦海中的電影世界相當寬廣。回憶童年，他印象深刻的是村落放映露天電影的場景，當時攤販聚集、居民自備座椅，一同觀影的熱鬧氣氛成為難忘記憶。

此外，配合此次計畫，相關單位也將推出《舊情綿綿》、《兩相好》等經典台語片修復版本，盼讓更多觀眾重新接觸台語電影文化。

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