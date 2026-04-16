超萌！3歲小網紅湘荷妹妹現身活動 出道規畫曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕Baby Shark「鯊魚寶寶」今（16）日現身台北，由綠雷德創新股份有限公司主辦，富邦兒少內容有限合夥聯合主辦的《Baby Shark 守護海洋大冒險》展覽，於今舉辦開展記者會，邀請到網路超人氣萌娃湘荷妹妹擔任「守護海洋小隊長」，親自駕駛展區最受歡迎的Baby Shark嚕嚕車登場。

湘荷出席《Baby Shark 守護海洋大冒險》展覽活動，展覽將於4月17日起台北科教館盛大開幕。（富邦兒少內容有限合夥、 綠雷德創新股份有限公司提供）

記者會上，除了萌娃湘荷妹妹，更邀請到網路人氣小孩哈哈小主、蕭遙，以及囧囧食旅生活等知名親子社群創作者共同參與。他們紛紛表示，展覽透過寓教於樂的方式讓孩子認識並實踐環保，非常有意義；同時，展區中充分讓孩子有五感體驗與肢體發展的互動，對於兒童的成長發育也具有重要的促進作用。

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眾多遊戲區中，湘荷媽媽分享妹妹最喜歡球池區：「小孩對球池幾乎完全沒有抵抗力，湘荷在球海中穿梭撿垃圾破任務，還玩到不想出來。」湘荷對鯊魚寶寶情有獨鍾，現場播放起洗腦神曲《Baby Shark》時，湘荷更展現了資深小粉絲的專業，不需指令便自動開啟「熱舞模式」，一邊揮手一邊精準地比出鯊魚手勢，萌翻眾人。

湘荷在球池裡玩到不想離開。（富邦兒少內容有限合夥、 綠雷德創新股份有限公司提供）

談及體驗後的感想，湘荷媽媽直言是神隊友展覽：「不僅能讓小孩放電、運動，又兼顧趣味性，豐富的設施也讓家長能輕鬆陪伴。」至於湘荷妹妹是否會正式進入演藝圈？媽媽則表示目前還沒有規劃，「適性發展，她喜歡的話，我也不會排斥，不喜歡的話我也不會勉強。」

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