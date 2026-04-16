馬力歐變身羅密歐「12公斤重甲上身」 自糗長相授權AI沒人要

馬力歐宣傳《中視強檔電影院》，在家看好萊塢大片不怕踩雷。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視週日晚間熱播的《中視強檔電影院》，近期集結《怪醫杜立德》、《靈異第六感》，及《羅密歐與茱麗葉》等好萊塢經典大片強勢回歸。今（16）日特別邀請到金鐘男配角馬力歐擔綱宣傳大使，他化身經典角色「羅密歐」，雖然身披重達12公斤的真實盔甲，卻依舊發揮搞笑本色，直呼要直接「穿這套騎機車回家」，逗得現場媒體哄堂大笑。

對於受邀宣傳，馬力歐展現一貫的幽默與坦率，直言這次體驗非常新鮮。他感性表示，過去在戲劇作品中多半扮演邊緣配角或「畫龍點睛」的彩蛋，這次能單獨站上C位受訪，感覺特別爽快：「誰想當彩蛋？我們也想演龍啊！這次旁邊沒有競爭對手跟我搶，非常喜歡。」

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馬力歐學表演最愛看電影，拍宣傳片笑果滿滿。（記者陳奕全攝）

馬力歐甚至還自嘲長相非主流，開玩笑說看新聞得知有藝人把臉授權給AI，他也想跟進，可惜「目前還沒片商想要」，自黑功力開到最強。雖然鏡頭前扮演深情的羅密歐，但馬力歐受訪時卻自曝私生活與「浪漫」完全絕緣。提到與老婆的感情，他坦言連求婚儀式都省略了，完全是按照飯店訂位、印喜帖、買戒指的流程「按表操課」。他務實地笑說：「浪漫沒辦法填飽肚子。」 對他而言，把代言酬勞拿來支付兩個月的房貸，才是最實在的浪漫。

身為表演科班出身且熱愛電影的影評級觀眾，馬力歐在拍攝宣傳短片時也主動加入許多個人創意。他特別向大眾推薦，對於有小孩的家庭來說，進電影院是件難事，不如鎖定《中視強檔電影院》。

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