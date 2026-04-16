唐禹哲閃兵案自首！3天前「黑衣照」網狂酸：適合開庭

〔娛樂頻道／綜合報導〕新北地檢署大動作偵辦演藝圈「閃兵案」，昨公布第四波偵結結果，依《妨害兵役治罪條例》及《刑法》偽造文書罪起訴15人，包含9名男藝人，其中唐禹哲（本名阮霆鈞）亦在名單之列，遭查出早在2013年即支付20萬元，透過閃兵集團偽造高血壓病歷，取得免役證明。由於事後主動自首且配合調查，檢方認定其態度良好，依法提起公訴。

唐禹哲13日還發文「營業」，被網友翻出嘲笑。（翻攝自Threads）

案件曝光後，唐禹哲自首前的社群動態也被網友翻出，引發熱議。有眼尖網友發現，他在4月13日仍照常更新近況，頂著精緻妝髮、身穿俐落黑色勁裝，並簡單寫下「出門前」，同時預告粉絲「4月18日17:00，我們杭州見哦」。

請繼續往下閱讀...

未料貼文隨著4月13日自首消息曝光後，被大批網友湧入「朝聖」，原本的帥照瞬間成為吐槽焦點，紛紛留言調侃：「這套衣服很適合開庭」、「我允許你穿這套閃耀地檢處」、「這是你自首前的穿搭嗎？」甚至有人狠酸「你也要璀璨地檢署、閃耀法庭路了」，相關關鍵字更一度衝上微博熱搜。

面對外界熱議，也有粉絲出面緩頰，指出4月13日的照片其實是出席活動時拍攝的側拍照，與後續自首一事並無直接關聯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法