瘦子自爆女兒愛上「她」 想露一處好苦惱

瘦子（左）、高爾宣；高爾宣因為腰傷，今天走路蹣跚。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕嘻哈男神「E. SO」瘦子、「OSN」高爾宣、Marz23今晚在「NB BOY樂遊季：春日大聲唱」領銜開唱，高爾宣下週末要參加在台東舉辦的2026 Challenge Taiwan國際鐵人三項賽，倒數一週前卻不慎閃到腰，已經打了止痛針和吃消炎藥，瘦子也感同身受，表示之前也是閃到腰，卻還得工作，一整天都痛到冒冷汗。

高爾宣因為腰傷，今天走路蹣跚，當場遭虧「男人不能腰不好」，高爾宣說：「到一個年紀⋯我朋友連擦屁股也閃到腰。」好友瘦子幫腔：「不要抱持幸災樂禍的心態，以後也會輪到你。」

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瘦子（左）、高爾宣同樣是「女兒傻瓜」。（記者胡舜翔攝）

高爾宣與瘦子同樣是「女兒傻瓜」，瘦子透露寵女日常，會讓女兒幫他塗指甲油，「其實也是享受的啦，嘴巴不要、身體很誠實。」也表示女兒之前喜歡Elsa公主，偏愛公主裙，現在迷上《Kpop獵魔女團》都想露肚臍，讓他相當苦惱，問到會讓女兒穿露肚裝？他說：「我是正常幫她買衣服，都是正常尺寸啦！」

頑童MJ116「OGS」巡演門票24日中午12點開賣，瘦子表示：「票房壓力我還好。」（記者胡舜翔攝）

頑童MJ116「OGS」巡演將於6月6、7、13、14日於高雄巨蛋登場，門票24日中午12點開賣，瘦子表示：「票房壓力我還好，最可怕的已經結束了。」近來也加強體能訓練，他酷酷地表示：「我強迫自己去跑步，可能是生活太安逸無聊，就想搞自己！」也將參賽馬拉松列入人生清單：「要吧！要就痛苦到底吧！」

「NB BOY 樂遊季：春日大聲唱」限定舞台18日由熊仔、怕胖團、蛋堡接棒；最後一天19日則祭出蕭秉治、持修、黃大謙、婁峻碩SHOU 4棒強打，3天共 10 組藝人輪番上陣，接力帶來今年春天不能錯過音樂盛會。

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