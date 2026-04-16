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娛樂 最新消息

陳芳語首唱客語歌點擊破30萬 領軍新秀出擊

陳芳語演唱的客語歌曲將收錄在合輯中。（新視紀整合行銷提供）陳芳語演唱的客語歌曲將收錄在合輯中。（新視紀整合行銷提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Kimberley」陳芳語首次挑戰唱客語歌曲《Hold On till the end》，目前在YouTube點擊率已突破30萬次，她也將領軍「全球客家流行音樂大賽」中得獎新秀共同出擊，4月17日推出得獎單曲合輯，她演唱的歌曲也會收錄其中。

合輯曲風多元，除了陳芳語的《Hold On till the end》，其他得獎作品從探討扭曲愛情的「心理美學」，到充滿南洋諧音幽默的「百老匯爵士」，赤裸揭露內心焦慮的「嘻哈自省」，多元的作品視角為客家音樂注入了新鮮聽感。

全球客家流行音樂大賽將推出得獎合輯，左起為RIBINGU、王鍾惟、莊啟馨。（新視紀整合行銷提供）全球客家流行音樂大賽將推出得獎合輯，左起為RIBINGU、王鍾惟、莊啟馨。（新視紀整合行銷提供）

而由客家委員會主辦的「全球客家流行音樂大賽」，首獎作品由Vuize王鍾惟演唱的《TALK2ME》獲得，以細膩的內在視角勾勒出情緒矛盾與自我拉扯下的心理共振。錄音當天，他遭遇嚴重過敏差點失聲，與團隊一路拚戰到深夜十點終於順利完成。

來自馬來西亞Anna莊啟馨的貳獎作品《亻厓毋驚》，融合藍調與百老匯風格，她特別帶領大馬樂團來台錄音，並透露這首歌是為了彌補未能用客語與過世父親溝通的遺憾。

叁獎作品《Know You So Well》是由音樂人Yu與歌手Melet組成的「RIBINGU」演唱，他們將客語視為音樂的靈魂「調味料」。

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