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脖子突腫塊嚇壞粉絲 阿諾親曝要動手術

女星阿諾脖子上突然長出一顆明顯的圓球。（翻攝自IG）女星阿諾脖子上突然長出一顆明顯的圓球。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「阿諾」今（16）日在社群上傳一段自拍短片，透露自己脖子長了腫瘤，更表示自己將在兩週後進行手術。

阿諾說，比起每天收到的隆乳諮詢，網友瘋狂截圖提醒她脖子上有一顆突起，並貼心的叮嚀她去看醫生。阿諾大方分享：脖子上的小圓球其實是甲狀腺結節，雖然在一般人身上很常見，但她脖子上這顆長得比較大、位置靠外，所以看起來才會那麼明顯。

阿諾說明自己脖子上的突起是甲狀腺結節。（翻攝自IG）阿諾說明自己脖子上的突起是甲狀腺結節。（翻攝自IG）

脖子上這顆甲狀腺結節，阿諾早在今年1月就到醫院做過穿刺檢查，醫師當時還特別把結節裡的水抽乾，脖子瞬間恢復平整。之後忙得沒時間去追蹤，沒想到短短不到3個月又長出來。

阿諾自己也嚇一跳，表示這顆結節長大的速度太快了，比長頭髮、指甲都還快，前幾天她急忙回診，所幸最新的化驗結果出爐，確定是良性腫瘤。由於結節持續增大，已經壓迫到喉嚨或食道，阿諾為了不讓這顆結節對她的生活造成影響，將在兩週後進行消融手術。

阿諾說，消融手術的好處是目前最「無痕」的處理方式，雖然沒辦法根治，至少能讓脖子回復美觀。

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