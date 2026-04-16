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娛樂 最新消息

蔡明亮×林志玲同台談「空氣」 曝寶寶情緒躁動關鍵

空氣美學事務所攜手國際名導蔡明亮、三菱重工空調代言人林志玲探討空氣如何影響藝術，營造質感新生活。（空氣美學事務所提供）空氣美學事務所攜手國際名導蔡明亮、三菱重工空調代言人林志玲探討空氣如何影響藝術，營造質感新生活。（空氣美學事務所提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕名導蔡明亮參與精品級品牌「空氣美學事務所」活動，找來氣質女神林志玲和同場對談，一場原本看似冷冰冰的空調發表，瞬間變成充滿詩意的「空氣系」娛樂話題。

蔡明亮一開口就很有畫面感，直接把「空氣」形容成一件看不見的作品，他認為，一個空間之所以讓人願意停留，不只是因為展覽或作品，而是那種「安靜、穩定」的感覺，其實都來自空氣。

他甚至把空調升級成「隱形藝術品」，讓不少人聽完直呼：「原來我們每天都在被藝術包圍，只是沒發現。」

空氣美學事務所、三菱重工空調跨界打造蔡明亮藝術空間首次曝光。（空氣美學事務所提供）空氣美學事務所、三菱重工空調跨界打造蔡明亮藝術空間首次曝光。（空氣美學事務所提供）

這次曝光的「蔡明亮藝術空間」也很有戲，從能喝咖啡、吃私房料理的走廊，到展示電影畫作的小型展區，再到放映短片的迷你電影院，最後還有集結他11部作品的海報牆，整體氛圍被形容像是「可以呼吸的美術館」。

林志玲則把話題拉回日常，溫柔補上一句：「空氣其實會影響情緒。」她分享當環境舒服、空氣流動順暢時，人自然會放鬆下來，生活節奏也會慢慢變柔軟。

當了媽媽後，她更有感，小朋友對環境超敏感，「只要空氣悶或溫度不對，就會開始躁動」，反而在舒適的空間裡，會更自在、也更容易專心。

空氣美學事務所攜手三菱重工空調跨界合作，打造「蔡明亮藝術空間」。（空氣美學事務所提供）空氣美學事務所攜手三菱重工空調跨界合作，打造「蔡明亮藝術空間」。（空氣美學事務所提供）

她還用一句話神總結：「空氣就像一種看不見的陪伴。」不需要被注意，卻默默影響每一刻的感受。這番話也被現場不少人笑稱，「志玲姐姐連講空氣都像在談戀愛」，讓整場活動多了幾分輕鬆氛圍。

這場跨界合作讓人看到，從過去只講功能的空調，到現在開始談「感覺」、「情緒」，甚至「美學」，生活中的細節正在被重新放大。

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