曾國城舞台劇演一半「笑場2分鐘停不下來」 女星同場傻眼揭內幕

茵聲（左起）、曾國城、唐從聖、林美秀在《會演是英雄》同台飆戲，展現高度即興與互動魅力。（英雄會文創提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕延續《會演是英雄》第一季累積的高口碑與觀眾熱烈回響，全明星沉浸式教戰喜劇「會演是英雄2」之《英雄所賤略同—Hero Emotion》（後簡稱：《英雄所賤略同》）除了有原班人馬曾國城、唐從聖，加碼找來鍾欣凌、康茵茵接棒演出，第一代成員茵聲特地分享第一線舞台經驗，將「英雄精神」溫暖傳承，她想給「新一代英雄」一句最真誠的建議：「盡情放鬆地玩就對了。」

回憶起最難忘的一次演出，茵聲笑說，舞台上最精彩的，往往來自那些「失控的瞬間」。她透露，有一場演出中，唐從聖與曾國城突然笑場停不下來，「他們兩個一直笑，完全停不住，連我也開始被感染想笑，我們整個在台上笑了一兩分鐘。」當下雖然一度緊張，甚至擔心節奏斷掉，「會想說怎麼辦，接下來要怎麼走下去？」但沒想到觀眾反應熱烈，反而成為當晚最難忘的片段。

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茵聲難忘與唐從聖等前輩合作《會演是英雄》，在舞台上火花。（英雄會文創提供）

茵聲也從這段經驗中重新理解表演的意義，「就像人生一樣，一定會有一些岔路，那些瞬間反而讓整場演出更活在當下。」她也形容自己從第一年上台前非常緊繃，到後來慢慢放鬆、找到節奏，「後來每一場演出都很像去旅行、去玩，只要放鬆，舞台上的情緒就能帶動觀眾。」

對於即將接棒的鍾欣凌與康茵茵，茵聲也充滿期待，「她們的舞台經驗都非常豐富，一定會有很不一樣的火花。」她更笑說，不需要給太多建議，「因為每一組人碰撞出來的東西都不一樣，我反而很期待第二代英雄會長成什麼樣子，會想買票進場看！」

舞台劇《英雄所賤略同—Hero Emotion》自7月24日至26日起從台北城市舞台揭開序幕，9月移師台中中山堂，10月底至11月初前進高雄衛武營戲劇院，11月21日則在台東藝術節於台東藝文中心演出，最終於12月26日至27日於桃園藝文中心展演廳壓軸登場。

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