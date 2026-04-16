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娛樂 日韓

IG停更4個月真相曝光 女公關捲毒品疑雲本人親回應

曾在日本知名IT企業「CyberAgent」工作，並成為六本木高級酒店｢JUNGLE TOKYO」人氣女公關的「瑪麗安（まりあんぬ）」。（本報合成圖，翻攝自IG）曾在日本知名IT企業「CyberAgent」工作，並成為六本木高級酒店｢JUNGLE TOKYO」人氣女公關的「瑪麗安（まりあんぬ）」。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾在日本知名IT企業「CyberAgent」工作， 後參加明日花綺羅整形企劃走紅，並成為六本木高級酒店｢JUNGLE TOKYO」人氣女公關的「瑪麗安（まりあんぬ）」涉及攜帶毒品，並於中國廣州機場被海關部門拘押，對此，瑪麗安出面替自己澄清，並狠嗆：「死刑でもなく全然普通に生きてます（根本沒什麼死刑，我活得好好的）」。

瑪麗安的社群媒體在去年12月後，就再也沒有更新過。（翻攝自IG）瑪麗安的社群媒體在去年12月後，就再也沒有更新過。（翻攝自IG）

今年3月25日日本媒體報導，兩名日本公民涉嫌攜帶毒品，遭中國廣州機場海關部門拘押。其中1名女性已於2月6日獲得保釋，另1人則仍被關押中。此消息獲得日本內閣防官長官木原證實，日本駐廣州領事館也確認2人健康狀況無虞。

瑪麗安語帶玄機地說：「事實往往比小說更離奇」。（翻攝自IG）瑪麗安語帶玄機地說：「事實往往比小說更離奇」。（翻攝自IG）

不少網友推測報導中提及「在東京都內餐飲業工作的女性」是六本木「紅牌女公關」瑪麗安，更指瑪麗安在中國運毒恐判死刑。更巧合的是，瑪麗安的社群媒體在去年12月後，就再也沒有更新過，符合相關報導時間線。

瑪麗安出面替自己澄清，並狠嗆：「死刑でもなく全然普通に生きてます（根本沒什麼死刑，我活得好好的）」。（翻攝自IG）瑪麗安出面替自己澄清，並狠嗆：「死刑でもなく全然普通に生きてます（根本沒什麼死刑，我活得好好的）」。（翻攝自IG）

沉默多時的瑪麗安終於在4月11日打破僵局，她在IG線時動態中直言「既沒被處死也還平凡的活著」，外界有人說她是「瘋狂混蛋」，她也澄清自己根本沒有做那種事的動機，也沒有那種勇氣，她甚至吊社會大眾胃口，語帶玄機地說：「事實往往比小說更離奇」。

瑪麗安出面替自己澄清，並狠嗆：「死刑でもなく全然普通に生きてます（根本沒什麼死刑，我活得好好的）」。（翻攝自IG）瑪麗安出面替自己澄清，並狠嗆：「死刑でもなく全然普通に生きてます（根本沒什麼死刑，我活得好好的）」。（翻攝自IG）

瑪麗安表示，過一段時間她會親自揭露事實，請大家把她的不幸當作香檳配菜。瑪麗安目前IG轉為不公開，但自我介紹欄非常嗆辣的表示根本沒有死刑，她活得很好。

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