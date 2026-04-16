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娛樂 最新消息

AI殺進影視圈 LINE TV《秦嶺青銅詭事錄》試水溫

AI短劇《霍去病》創造5億播放量。（翻攝自微博）AI短劇《霍去病》創造5億播放量。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕AI浪潮再度衝擊影視業，一部號稱成本3千人民幣（約新台幣1.4萬元），花費48小時完成製作的AI短劇《霍去病》，創造5億播放量，衝上新聞熱搜。昨（15）耀客傳媒推出的AIGG（人工智慧生成內容）短劇《秦嶺青銅詭事錄》在台灣透過LINE TV上架播出，同樣強調「AI數位人物演出」，至於成績如何，受到外界高度矚目。

《霍去病》在影視圈掀起滔天巨浪，一度讓影視圈恐框導演、演員是否會全面被AI取代。

《秦嶺青銅詭事錄》由耀客傳媒旗下AI簽約藝人「秦凌嶽」、「林汐顏」擔崗主演，故事以秦嶺礦區為背景，結合科學探勘與上古巫祭元素，劇情融合奇幻與懸疑，提供觀眾AI打造沉浸式敘事體驗。

AI短劇《秦嶺青銅詭事錄》昨（15）在台灣透過LINE TV上架播出。（翻攝自LINE TV）AI短劇《秦嶺青銅詭事錄》昨（15）在台灣透過LINE TV上架播出。（翻攝自LINE TV）

耀客傳媒回應，《秦嶺青銅詭事錄》在籌備階段便引發關注，特別是AI演員是否參考真人形象？的討論。對此耀客傳媒表示，所有角色皆依劇本需求透過演算法生成，未刻意模仿現實藝人。

這場低成本、高效率、超高流量的風暴，成功點燃市場對AI的焦慮與想像。數據顯示，AI仿真人短劇在短劇市場中的占比，已從去年同期的7％大幅攀升至38％。預估2026年相關用戶規模將突破2.8億人，市場產值上看240億元。

《秦嶺青銅詭事錄》是否能再掀波瀾，也讓創作者們嚴肅觀察，視為不容忽視的產業趨勢。

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