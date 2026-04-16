自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

才爆祕婚翁鈺鈞！許志豪好消息不藏了 甜喊：興奮又緊張

〔記者陽昕翰／台北報導〕許志豪出道20年首度舉辦個人演唱會，參加寬宏藝術讚聲演唱會，演唱會取名「拜託你來」，靈感來自他非常欣賞的歌壇前輩費玉清，「我很常看小哥的演唱會，他每次開場都會說『不好意思，讓您破費了』，那種謙虛又幽默的態度，讓人印象非常深刻。」

許志豪才爆秘婚，近來好消息不斷。（寬宏藝術提供）許志豪才爆秘婚，近來好消息不斷。（寬宏藝術提供）

喜事不斷的許志豪手握3檔節目，前陣子又被爆與緋聞女友翁鈺鈞秘婚，趕緊發聲撇清。許志豪苦等多年終於圓夢舉辦個人專場，「2026 拜託你來演唱會」將於6月19日登上Legacy Taipei。他坦言心情「既興奮又緊張」，認為這不只是第一次在Legacy舉辦專場，更是自己踏入演藝圈20週年的重要里程碑，「過去這幾年我把重心放在主持，但唱歌一直是我最熱愛、也是最初的起點。」

許志豪圓夢舉辦拜託你來演唱會。（寬宏藝術提供）許志豪圓夢舉辦拜託你來演唱會。（寬宏藝術提供）

許志豪透露，當天將邀請一位「重量級神秘嘉賓」站台，不僅會帶來經典演出，雙方還特別設計對唱與飆歌橋段，保證讓現場氣氛嗨到最高點，「我先賣個關子，但可以保證，來現場的人一定會覺得值得，甚至會想再看一次！」也有歌迷敲碗希望翁鈺鈞能與他同台。

演唱會門票4月21日中午12點於寬宏售票系統、萊爾富及OK便利商店同步開賣。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中