才爆祕婚翁鈺鈞！許志豪好消息不藏了 甜喊：興奮又緊張

〔記者陽昕翰／台北報導〕許志豪出道20年首度舉辦個人演唱會，參加寬宏藝術讚聲演唱會，演唱會取名「拜託你來」，靈感來自他非常欣賞的歌壇前輩費玉清，「我很常看小哥的演唱會，他每次開場都會說『不好意思，讓您破費了』，那種謙虛又幽默的態度，讓人印象非常深刻。」

許志豪才爆秘婚，近來好消息不斷。（寬宏藝術提供）

喜事不斷的許志豪手握3檔節目，前陣子又被爆與緋聞女友翁鈺鈞秘婚，趕緊發聲撇清。許志豪苦等多年終於圓夢舉辦個人專場，「2026 拜託你來演唱會」將於6月19日登上Legacy Taipei。他坦言心情「既興奮又緊張」，認為這不只是第一次在Legacy舉辦專場，更是自己踏入演藝圈20週年的重要里程碑，「過去這幾年我把重心放在主持，但唱歌一直是我最熱愛、也是最初的起點。」

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許志豪圓夢舉辦拜託你來演唱會。（寬宏藝術提供）

許志豪透露，當天將邀請一位「重量級神秘嘉賓」站台，不僅會帶來經典演出，雙方還特別設計對唱與飆歌橋段，保證讓現場氣氛嗨到最高點，「我先賣個關子，但可以保證，來現場的人一定會覺得值得，甚至會想再看一次！」也有歌迷敲碗希望翁鈺鈞能與他同台。

演唱會門票4月21日中午12點於寬宏售票系統、萊爾富及OK便利商店同步開賣。

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