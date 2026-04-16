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直播自爆整形內幕 馮提莫喊後悔 雙眼皮做完崩潰

「中國第一網紅」馮提莫因洗腦神曲《學貓叫》紅遍亞洲。（翻攝自IG）「中國第一網紅」馮提莫因洗腦神曲《學貓叫》紅遍亞洲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「中國第一網紅」馮提莫因洗腦神曲《學貓叫》紅遍亞洲，2023年7月坦承自己罹患甲狀腺癌末期，手術後於同年8月復出。2024年一度復發，她經常表示，自己再度動手術「割喉保命」。近日她在直播中坦承自己整形，引發網友熱議。

馮提莫近日在直播中認了曾經整形。（翻攝自IG）馮提莫近日在直播中認了曾經整形。（翻攝自IG）

她在直播中大方回答網友們的提問，被問到是否整形時？馮提莫坦承自己確實為了改善面部瑕疵，特別針對眼周淚溝與黑眼圈「進廠維修」。她說：「臉上biu了嗎？biu了的biu了的」。她指出過去眼下區域顯得凹陷，看起來沒有精神，加上嚴重黑眼圈，整體氣色大受影響，她「修修臉」是為了讓自己看起來更有朝氣。

對於整形成果，馮提莫表示一切真的要看運氣，同時語重心長地說：整形時務必謹慎選擇，並非每次手術都能達到預期效果。但她對自己目前狀況感想是：完妝後整體感覺還算滿意。

對於整形成果，馮提莫表示一切真的要看運氣。（翻攝自IG）對於整形成果，馮提莫表示一切真的要看運氣。（翻攝自IG）

不過，馮提莫也還有覺得不滿意的地方。她說自己的雙眼皮第一次動手術時選擇「埋線」，後改成「切開式」因溝通不良，醫師按照她意願進行手術，術後她卻忍不住驚呼：「怎麼那麼醜！」

為了修正雙眼皮的問題，馮提莫之後又陸續改了幾次，感嘆自己很像實驗品。

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