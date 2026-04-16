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娛樂 最新消息

ARKis濕身炸肌！雁凱被封身材天花板喊話：慾火焚身

ARKis濕身上陣拍攝MV。（踢帕娛樂提供）ARKis濕身上陣拍攝MV。（踢帕娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕ARKis由Alex、崇峻、Vin、彫秦、雁凱、Mikey、東翰及李定組成，成軍已滿1年半。全新單曲《想你了（The Scent of You）》將於4月17日0:00上架，MV則於當晚20:00與粉絲「Kiss」見面。先前曝光的白衣濕身造型，團員肌肉若隱若現，已在網路上引發熱烈討論。

本次舞蹈以「香水」為概念，副歌設計手腕貼頸的標誌動作，致敬《原子少年》學長歌曲《BAD BAD LOVE》的香水舞。ARKis以更收斂的舞步呈現性感，營造神秘魅惑氛圍，令人印象深刻。

雁凱被公認身材最好。（踢帕娛樂提供）雁凱被公認身材最好。（踢帕娛樂提供）

《想你了（The Scent of You）》走性感路線，雁凱形容說道：「聽完會有一種慾火焚身的感覺。」MV中成員全員濕身入鏡，白襯衫下線條若隱若現。團員透露目前身材管理最佳的是雁凱，Alex笑說他「幾乎每天都在準備」。雁凱則被公認為「精緻男」，甚至曾被鄰居誤認為練習生，他當場回應「我是明星」，笑翻全場。

談到舞蹈挑戰，成員表示此次重點在「收著的性感」。李定與Vin過去偏向大動作舞風，這次需轉為內斂表現，坦言難度不低。雁凱則被東翰評為85分，在氛圍、自信與態度上表現突出。

ARKis將於5月9日舉辦「ARKis末日方舟：新世紀」演唱會，也將首度帶來《想你了（The Scent of You）》，成員目前正積極準備個人舞台橋段，門票已於拓元售票熱賣中。

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