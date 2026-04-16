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六本木紅牌揭殘酷真相 公開「客人分級表」

日本高級酒店一級戰區六本木頂尖女公關ヤマトリノ。（翻攝自IG）日本高級酒店一級戰區六本木頂尖女公關ヤマトリノ。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本高級酒店一級戰區六本木頂尖女公關是如何精準鎖定「好客」，讓自己經常能有火山校子捧場？女公關「ヤマトリノ」近日在個人頻道公布自己製作的「男客等級表」，她把客人分成SS至D，共6個等級。內容不但毒舌，而且顛覆大眾認知，讓人不得不佩服頂級女公關的眼光。

ヤマトリノ是六本木頂級酒店Jungle Tokyo傳奇公關，經常蟬聯業績冠軍，也是年度營業額破億日圓（逾新台幣2千萬元）的紅牌公關。生意頭腦靈活的她，或利用自己的生日等特殊時機進行大型企劃，單月營業額就能抵過一般公關好幾年的收入。

六本木頂尖女公關ヤマトリノ公開自己歸納出的客人等級表。（翻攝自IG）六本木頂尖女公關ヤマトリノ公開自己歸納出的客人等級表。（翻攝自IG）

ヤマトリノ把來店的客人分為以下6個等級：

✦SS級

這類人屬於最強金主，身分約莫是「上班族的經營者」，年紀約為40～50歲。最讓人覺得驚訝的是，雖然花錢最大分，卻很難從從外表判斷，有時候甚至會讓人誤以為他們經濟拮据。這類客人經典造型就是「智慧穿戴搭配雙肩後背包」，從他們身上看不到名牌Logo，這些人對自己相當節省，卻願意將錢花在別人身上，單次消費經常超過100萬日圓（約新台幣20萬元），是超稀有貴客。

✦S級

這類人屬於穩定客，從穿著打扮上通常很明顯能夠看得出來，他們穿著雖然低調，但仔細看還是能找不到不名錶、名牌。這些人是酒店穩定客源，幾乎天天外出應酬，單次消費金額大約為30萬日圓（約新台幣6萬元）。

✦A級

這類客人大多是暴發戶，職業只要是訪問銷售、外匯或虛擬貨幣領域經營者。這些人喜歡展現自身成功，單次消費金額偏高，但是卻無法長期、集中的造訪頂級酒店。根據ヤマトリノ的統計，這些人單次消費大約在60萬日圓（約新台幣12萬元），花費多數集中在自己身上，藉由消費凸顯自身 優越感。這類客戶手上能運用的金額經常大起大落，有時1～2年就因破產或者官司上身就消失。

六本木頂尖女公關ヤマトリノ認為最棒的「豪客」其實從外表看不太出來。（翻攝自IG）六本木頂尖女公關ヤマトリノ認為最棒的「豪客」其實從外表看不太出來。（翻攝自IG）

✦B級

重義氣、偏向黑道職業的客人，雖然點的酒水屬於平價商品，但是因為經常成群結隊的到酒店消費，結帳時金額就會偏高，差不多落在50萬日圓（約新台幣10萬元）。因為點的多是平價酒類，公關能拿到的小費反而比較高，不過這些客人的穩定性不足，有時候還會因為入獄不小心消失。

✦C級

這類個人屬於普通客，名人、牛郎、詐騙師、投資客都屬於C級。此類型客人有些只在紅牌公關上砸錢，如果不是紅牌公關，就會變得很節儉。也有些人根本就是來開發客源的「牛郎」，他們希望自己上門光臨之後，以後酒店紅牌公關上牛郎店就會對他們有印象。缺乏信用的詐騙師和股海浮沉的投資客也是這類型。這也是ヤマトリノ不喜歡的客人，因為相處起來非常累。

六本木頂尖女公關ヤマトリノ很會利用特殊時機，打造賺錢的特別活動。（翻攝自IG）六本木頂尖女公關ヤマトリノ很會利用特殊時機，打造賺錢的特別活動。（翻攝自IG）

✦D級

這類客人被ヤマトリノ視為「超地雷」，當中包含醫美醫師還有刻意炫富的人。被列為此類的客人很多態度囂張，而且到酒店就希望之後能發展成性關係，特徵是不願實際消費，只會嚷嚷給醫美折扣，對資深公關一點吸引力都沒有，到店裡面點最便宜的酒卻逗留到公關快下班才離開。

有一些手戴滿天星鑽錶、膚色黝黑的大叔，雖然願意砸大錢裝飾自己，不過到店裡一樣只點最便宜的酒，讓人感覺很小氣。

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