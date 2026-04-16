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向太開嗆小兒子！只想「等接百億身家一夜暴富」 怒轟向佑心態扭曲

向佐（右起）弟弟向佑遭「向太」陳嵐重砲心態扭曲，只想繼承向華強財產一夜暴富。（翻攝自微博）向佐（右起）弟弟向佑遭「向太」陳嵐重砲心態扭曲，只想繼承向華強財產一夜暴富。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港影視大亨向華強與妻子「向太」陳嵐家族風波再掀熱議，小兒子向佑被爆抱持「等接百億身家」心態，讓她忍不住開嗆「只想一夜暴富」，甚至直言「心態扭曲」，衝突全面曝光。

向太近日在影片中談及小兒子近況，坦言曾拿出數百萬支持向佑創業，但最終多以失敗收場，還透露向佑輕信他人介紹的創業機會，讓她直言好高騖遠，「他就相信人家，你就覺得他做事情好高騖遠，老是想一夜暴富！」更讓向太傻眼的是，透過員工轉達勸告時，向佑竟回應「他們（父母）那幾百億身家，反正我就等著！」讓向太不忍直言「他心態扭曲了！」當場痛批價值觀出問題。

對比之下，向太特別提到向佐，強調大兒子努力工作、肩負家庭責任，與向佑形成強烈對比，她也坦言同樣的教育方式卻養出截然不同的個性，直指小兒子缺乏奮鬥意識，只想快速致富讓她相當失望。

談到自身經歷，向太回憶從20多歲一路打拚至今，40多年來幾乎全年無休，強調所謂「一夜暴富」並不存在，「不勞而獲都是放屁」，更批評部分年輕人抱持錯誤幻想。向太直言，真正的財富來自長期累積與付出，也藉此再次喊話兒子與外界，相關發言引發輿論熱議。

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