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娛樂 電影

11歲孩童被打、被推來真的 《失樂園》拍攝內幕反轉

丁寧（左起）、范少勳、導演蔡銀娟、曾敬驊、洪君昊出席《失樂園》試片會。（記者胡舜翔攝）丁寧（左起）、范少勳、導演蔡銀娟、曾敬驊、洪君昊出席《失樂園》試片會。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《失樂園》以兒少議題為核心，今（16）舉辦試片，開場10分鐘不到就有驚人尺度的霸凌震撼戲，令觀眾不忍卒睹；年僅11、12歲投入演出的童星洪君昊在片中吃足苦頭，坦言當初讀劇本其實「很多都不太懂」。

童星洪君昊在片中吃足苦頭，坦言當初讀劇本其實「很多都不太懂」。（記者胡舜翔攝）童星洪君昊在片中吃足苦頭，坦言當初讀劇本其實「很多都不太懂」。（記者胡舜翔攝）

洪君昊透露，拍攝時最讓人關注的激烈動作戲，其實比想像中更有安全感，「我們都有上動作課，對戲演員也會先練習，培養默契，所以拍的時候是放心的。」即便劇情需要被打、被推倒，導演蔡銀娟也在鏡頭一喊卡後立刻上前關心，氣氛不如畫面那樣壓迫。

蔡銀娟強調，面對心理創傷與霸凌等高強度內容，劇組從前期就引入心理諮商師介入，不只與小演員，也會與經紀人、家長充分溝通，「我們不希望孩子真的承受那些情緒，也不希望觀眾把反派簡化成純粹的壞。」

范少勳在片中飾演社工。（記者胡舜翔攝）范少勳在片中飾演社工。（記者胡舜翔攝）

飾演社工的范少勳，從另一個角度揭開這個議題的重量。他坦言原本對社工的想像偏向「樂觀正向」，但實際做功課、接觸相關現場後才發現，「沒有那麼簡單。」面對孩子的創傷與情緒，如何先穩住自己，才有能力去照顧他人。

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