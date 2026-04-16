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娛樂 最新消息

陳曉東被諷「最虛偽藝人」第1名！怒撕標籤反擊：我只是愛笑

陳曉東愛笑卻遭貼上「虛偽」標籤。（香港星島日報）陳曉東愛笑卻遭貼上「虛偽」標籤。（香港星島日報）

〔記者邱奕欽／台北報導〕50歲陳曉東曾被票選為「最虛偽藝人」第1名，這個標籤多年來始終伴隨著他，近日再度被提起，他首度正面回應，直言無法理解外界標準，強調「我只是喜歡笑」，相關發言再掀熱議。

出道30年的陳曉東近日上節目《又係時候同一天講再見》時，談及過去被貼上「最虛偽藝人」標籤，他坦言多年來始終感到困惑與無奈，甚至曾懷疑自己是否適合留在演藝圈。陳曉東強調自己並非刻意掩飾情緒，而是習慣以笑容面對人群，「我只是喜歡笑，我笑，不等於我虛偽」，並直言個性其實直率、不擅長圓滑應對。

回顧入行歷程，陳曉東透露原本性格內向，因卡拉OK風潮才逐漸建立自信，之後主動爭取機會獲音樂人戴思聰賞識，正式踏入樂壇。他也坦言曾因合約問題陷入低潮，甚至被外界以「過氣」形容，讓他一度自我懷疑存在價值，反思除了花邊新聞之外，是否仍被觀眾認可？

如今迎接出道30周年，陳曉東將於6月登上香港紅館舉辦演唱會，甚至在尚未確定籌備完成前就先支付場地費用，展現破釜沉舟決心。他坦言這場演出幾乎「沒有退路」，但也正因如此更具意義，選擇用行動回應質疑，持續在舞台上尋找自己的位置，相關心境也引發粉絲與網友討論。

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