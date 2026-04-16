恭喜！周杰倫最新破億MV誕生 神秘J女郎背景讓人好奇

周杰倫的《夜曲》MV點擊突破一億次，成為最新破億歌曲。 （翻攝自YouTube）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（16日）對「周董」周杰倫粉絲來說是個值得開心的好日子，因為就在今天接近中午時，他的《夜曲》在YouTube點擊正式突破1億次，這也成為他個人第八首MV點擊破億的歌曲，原本這首歌早就深受歌迷喜愛，也是他演唱會上歌迷期待聽到的好作品。至於這支MV中「J女郎」的身分，由於不像曾愷玹、江語晨等其他人還在演藝圈有露面機會，更讓網友充滿好奇她的現況如何。

周杰倫的《夜曲》深受歌迷喜愛，也是演唱會上期待聽到的歌曲。（翻攝自YouTube）

目前為止，周董八首破億歌曲包括《告白氣球》、《不該》、《等你下課》、《算什麼男人》、《明明就》、《聽見下雨的聲音》、《一路向北》，以及今天才剛剛達標的《夜曲》，這讓很多喜歡《夜曲》這首歌的歌迷都非常興奮。

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《夜曲》MV女主角孫若晨身分讓網友充滿好奇。（翻攝自YouTube）

網路上關於《夜曲》MV女主角孫若晨的資料相當少，僅知她是台灣出生，畢業於內蒙古財經學院，2004年拍攝這支MV時才18歲，算起來現在應該40歲。她在MV裡和周董有甜蜜互動，燦爛笑容讓人難忘，但也是周董逝去的愛人，充滿感傷。儘管已有上億次觀看，但這位「J女郎」的相關資訊還是相當少，更充滿神秘感。

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