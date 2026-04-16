曾敬驊爆戀17萬粉網紅！首回應「誰想當配角」藏玄機

〔記者鍾志均／台北報導〕28歲金馬男星曾敬驊近期被爆戀情疑似有譜，對象是IG近17萬粉絲的網紅「羅念」。對此，曾敬驊今（16）出席《失樂園》試片映後訪談首度正面回應，態度顯得小心翼翼。

曾敬驊今出席《失樂園》試片映後訪談首度談及近日緋聞。（記者胡舜翔攝）

被問戲裡愛情升溫、戲外是否也正有「粉紅泡泡」時，曾敬驊先喝了一口水，略顯思考後表示：「就正常交友關係，謝謝大家關心。」語氣不多解釋，也沒正面否認，留下想像空間。

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談到感情，曾敬驊語帶哲學意味的補上：「我有朋友說，他終究還是一個配角，但誰在生活裡願意當配角？」似乎間接回應外界關注，不免讓人解讀為「話中有話」。不過他強調，平常就是一般朋友相處，「大家都會約」，試圖把關係拉回單純。

曾敬驊今（右二）出席《失樂園》試片映後訪談。（記者胡舜翔攝）



回到作品本身，曾敬驊在《失樂園》中飾演離開育幼院、命運坎坷的青年，他坦言角色本身很辛苦，但自己在詮釋時反而刻意不走「苦情牌」，「如果一直想著他很可憐，反而會演得不自然。」

他選擇用更生活化的方式呈現角色，例如親自體驗灑農藥、搬金紙等勞動過程，「那些是真的累」，但最困難的反而不是體力，而是如何讓觀眾「感受到辛苦」，而不是刻意演出來。

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