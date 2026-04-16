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娛樂 最新消息

（影）台灣怪奇魔術師登《英國達人秀》！鼻孔抽牌嚇壞評審 全給YES

台灣怪奇魔術師「杜奇」登上知名選秀節目《英國達人秀》，與評審KSI互動，從鼻孔拿出他所抽的牌，讓觀眾驚呼連連。（圖擷自英國達人秀臉書）台灣怪奇魔術師「杜奇」登上知名選秀節目《英國達人秀》，與評審KSI互動，從鼻孔拿出他所抽的牌，讓觀眾驚呼連連。（圖擷自英國達人秀臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣表演者再次在國際舞台綻放光芒，怪奇魔術師「杜奇」登上知名選秀節目《英國達人秀》（Britain's Got Talent），表演鼻孔穿釘，還與評審KSI互動，從鼻孔拿出他所抽的牌，讓觀眾驚呼連連，所有評審都給「YES」。

《英國達人秀》在臉書分享怪奇魔術師「杜奇」的表演影片，「杜奇」登台後，舉牌子向評審以及現場觀眾表示他來自台灣，隨後「杜奇」開始他的怪奇魔術表演，首先他在評審面前表演用鐵鎚將鐵釘釘入鼻子，讓現場觀眾不敢置信。

接著「杜奇」邀請評審KSI上台與他互動，請他抽牌，撕去牌的一角後放入牌桶內；KSI將整桶牌倒出後，「杜奇」後空翻用嘴巴接住其中一張牌，吞下去從嘴巴中取出釘子，最後竟從鼻子中拿出被撕去一角的牌，與KSI口袋中撕下的牌相符，讓KSI全身起雞皮疙瘩「作嘔」。

在全場歡呼下，獲得4名評審一致按下Yes並成功晉級下一輪。《英國達人秀》在臉書PO出「杜奇」的表演片段，短短不到12小時就立刻吸引近200萬觀看、逾3.2萬讚，還有超過500多次分享。

「杜奇」本人也在臉書分享他上英國達人秀的影片，還笑稱：我的鼻子終於有用武之地了。

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