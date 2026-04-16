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八點檔男星「肌肉爆大一圈」驚呆劇組 58歲凍齡模樣曝光

王耿豪進棚驚見「肌肉大一號」，壯碩體態意外貼合角色硬漢氣場。（民視提供）王耿豪進棚驚見「肌肉大一號」，壯碩體態意外貼合角色硬漢氣場。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕58歲王耿豪加入民視八點檔《豆腐媽媽》飾演極具野心的關鍵人物「陳水富」。有趣的是，向來維持精實身材的他，開工進棚時竟被發現「肌肉大了一圈」，連他自己都自嘲：「肌肉大得有點離譜！」這身突如其來的「壯碩戰袍」，也意外成為他詮釋角色強烈個性的一大優勢。

為了演活這位「台味十足」的靈魂人物，王耿豪在口條與服裝下足苦功。他特別強調：「這裡說的『台』並非貶義，而是一種身份認知的呈現。」他不希望角色被樣板化，因此在表演上力求精準，不求多、只求好，希望讓觀眾看到一個更自然、有溫度的草根人物。

王耿豪詮釋「台味十足」角色。（民視提供）王耿豪詮釋「台味十足」角色。（民視提供）

一直有運動習慣的王耿豪透露，近期並未刻意增加重量訓練，身體卻自然調整到肌肉大一圈的狀態。他笑說：「只能說身體自己要這樣，不是我刻意要它變壯。」不過這身充滿力量感的肌肉，剛好符合劇中陳水富那種在夜市叢林中求生存、跑酒店談生意的硬漢氣息，讓他一上鏡頭就自帶強大氣場。

王耿豪加入《豆腐媽媽》，飾演夜市公會副理事長。（民視提供）王耿豪加入《豆腐媽媽》，飾演夜市公會副理事長。（民視提供）

王耿豪分享在棚內拍攝期間，他也會主動與導播、導演商量，若覺得表演「太硬」或不夠自然，在時間允許也會主動要求再來一次。他感性表示：「電視拍攝節奏極快，但我們更要在技術與藝術間拿捏平衡。」

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