民歌50北美巡演爆出歌手收不到錢全面停演 主辦方稱虧損近百萬美金

鄭怡（右三）原本開心準備在聖荷西登台演出，不料爆出停演訊息。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕民歌50去年登上大巨蛋熱鬧開唱，近期則飛往美國巡演，原本歌手們還開心分享北美演出的花絮點滴，但現在突然爆出停演消息，製作團隊聲明中點出因為沒有收到主辦方應付的唱酬不得不作出此決定，主辦方則稱票房太冷清，虧損太大，演出撐不下去。

此次飛往北美演出的歌手陣容包括製作人吳楚楚、張明智，以及老將胡德夫，還有鄭怡、周治平、侯德健、潘越雲、趙詠華、葉佳修、金智娟、凃佩岑、邰肇玫等多位歌手，原本唱完舊金山場，鄭怡還開心提到要在聖荷西開唱的心情：「聖荷西第一場，今晚有一位神秘嘉賓來了，是住在灣區的林佳蓉。佳蓉除了是大家的好朋友，還是定海神針，她來陪伴我們姊妹心情都好愉快！」不料演出當天下午突然得知要取消演出消息。

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有粉絲詢問為什麼突然取消，並稱開車兩小時才到聖荷西，鄭怡則回覆：「我們是由團長通知的，因為是主辦方的問題，我們也是下午3：30才知道今晚取消的，非常遺憾。」

另外吳楚楚、張明智則共同發出聲明：「停演告知：『校園民歌五十年 飄洋過海來團圓』北美巡迴演唱會，我們非常遺憾地通知各位台灣校園民歌歌迷觀眾，『校園民歌50年飄洋過海來團圓』北美巡迴演唱會自今晚（15日）在聖荷西以及之後的演出將無法照計畫進行。我們做出這個決定並非輕率之舉。雖然我們全體已隨時做好充分準備並渴望演出；然而儘管我們多次催促、協商及發給正式通知，活動主辦方仍未能履行合約約定的付款義務，因此我們不得不作此決定。對於因此給各位歌迷觀眾帶來的不便與失望，我們深感抱歉。感謝大家的體諒與支持，我們期待未來有機會在妥善安排下再次為大家演出。」

據了解，主辦單位方面對外宣稱，民歌50北美巡演票房不如預期，導致目前虧損已近百萬美元（約3200萬台幣），但歌手未收到約定的唱酬，自然也不可能繼續唱下去。

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