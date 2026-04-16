超帥「工人F4」合體開唱！金鐘戲王放話：沒高粱怎麼行

〔記者蕭方綺／台北報導〕講述1990年代捷運工人的戲劇《都市開基祖》特別邀請金曲歌王林生祥操刀戲劇配樂，並量身打造主題曲《鹹酸甜》，唱出工人兄弟之間苦中作樂、相互扶持的深厚情誼。這首歌由劇中「工人F4」金鐘戲王莊凱勛、陳竹昇、楊大正、張耀仁親自開口獻唱，擔任工頭角色的莊凱勛率先上陣試唱，一唱完便笑喊：「這首歌沒有高粱怎麼行？」身為製作人的林生祥聽聞後立刻豪爽表示「那就來吧！」隨即請人衝去超商買酒助興，認為帶點酒氣詮釋反而更有工人味。

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提到主題曲錄音，莊凱勛表示：「反正難的就交給專業歌手楊大正，還有出過專輯的陳竹昇！」楊大正則直言，唱別人寫的歌其實不容易，因為音域並非自己最習慣的範圍，但也不忘幽默自誇：「像我這樣能演又能唱的，真的不多了啦！」

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陳竹昇不愧出過專輯且入圍金曲肯定，一下就抓到歌曲的氛圍，他表示一聽到音樂就勾起當時拍攝的情境，角色個性也湧上心頭，而壓軸登場的張耀仁一開口就讓林生祥眼睛一亮，大讚他音準極佳，還在歌曲中加入自己的小巧思，讓林生祥笑說：「這個不用不行！」

張耀仁（前排左起）、楊大正、陳竹昇（後排左起）、林生祥、莊凱勛為了《都市開基祖》主題曲進錄音室配唱。（客台提供）

曾為電影《大佛普拉斯》、《陽光普照》打造配樂，並拿下金馬獎最佳原創電影音樂與最佳原創電影歌曲的林生祥，此次《都市開基祖》是首次為電視劇操刀。他分享《鹹酸甜》原本只存在於劇本中的幾句台詞，後來才逐步發展成一首適合兄弟合唱、熱鬧又有情感重量的歌曲，河洛語加客語的歌詞，也對應劇中工地F4，用客語、河洛語交雜的溝通方式。配樂製作上，也呼應年代背景與故事氛圍，融合月琴、吉他、薩克斯風等樂器，甚至邀請三味線老師參與演奏，為戲劇注入獨特聲音層次。

林生祥為《都市開基祖》打造配樂及主題曲。（客台提供）

《都市開基祖》每週六晚間9點於客家電視播出，一次連播兩集；晚間10點同步於中華電信MOD、Hami Video及台灣大哥大MyVideo上架。

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