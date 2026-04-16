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玖壹壹曝獨門孝親法！洋蔥練馬拉松「跑回老家」 健志幫兒手寫卡片送愛妻

玖壹壹現身記者會，與縣長宣布5/9母親節晚會重磅卡司。（雲林縣政府提供）玖壹壹現身記者會，與縣長宣布5/9母親節晚會重磅卡司。（雲林縣政府提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕本土天團玖壹壹、金曲歌王許富凱將領軍重量級卡司，在5月9日母親節前夕登場的「雲林人之夜」獻唱，當天下午活動將進行「萬人孝親洗腳」儀式，玖壹壹表示：「這次回到中部參加這麼有意義的活動，覺得特別感動。『萬人洗腳』應該是首次舉辦這種活動，把情感轉化為行動，我們覺得很酷，也很有力量。」

「雲林人之夜」晚會卡司。（雲林縣政府提供）「雲林人之夜」晚會卡司。（雲林縣政府提供）

對於即將到雲林的演出，洋蔥顯得相當期待，「這次特別把《南北二路》這首歌與雲林四湖『順武堂武術協會』進行武術跨界合作。我們希望能把氣氛炒到最高點，為樂迷留下不一樣的母親節夜晚。」

儘管沒有「幫媽媽洗腳」的親身體驗，但玖壹壹對於此次以「孝親」為出發的母親節活動依然展現高度熱情與支持；提及平時如何身體力行敬孝道，洋蔥透露：「我有一筆固定的孝親費放在父母那邊，讓他們可以隨時買想要的東西。他們現在退休了，只要有任何需要，都可以隨時跟我說。」

走「實際派」孝親路線的他，更分享了自己獨特的「回鄉方式」竟是「跑馬拉松」，他笑說：「有時練習馬拉松時，會沿著潭雅神自行車道直接一路跑回老家，進門跟爸媽聊聊天、喝水休息，再跑回市區，將興趣與親情結合。」被問到母親節如何慶祝，洋蔥表示：「每年我們都會預訂台菜餐廳，邀請所有親戚朋友齊聚一堂，熱鬧吃飯慶祝。」

至於去年升格為人父的健志則透露今年會全家一起過母親節，更加碼分享去年透過「替兒子手寫卡片」的方式送給老婆當驚喜，「因為小孩還不會說話寫字，所以我特別代替兒子準備了手寫卡片送給老婆。我想我會再幫兒子代勞個三、四年，等到他長大一點，就要換他自己親手送給媽媽了。」展露了新手爸爸體貼妻子的一面。

雲林子弟黃鐙輝擔任主持人，他建議以「走廟」及「慢活」的旅行方式去深入體驗雲林，「像是『北港朝天宮』、『北港武德宮』都是必去的地方，感受香火鼎盛且傳承百年的在地信仰文化，為自己與家人祈求財運與整年的平安。」若行程較充裕，他也極力推薦到五年千歲公園走走，欣賞充滿特色的園區景觀與迷宮般的造景。

許富凱將獻唱暖心歌曲。（雲林縣政府提供）許富凱將獻唱暖心歌曲。（雲林縣政府提供）

黃鐙輝很開心能回家鄉主持晚會。（雲林縣政府提供）黃鐙輝很開心能回家鄉主持晚會。（雲林縣政府提供）

許富凱則預告將帶來暖心歌曲，希望透過自己的歌聲陪伴大家一同共度這個溫馨的日子。談到自己的「孝親觀」，許富凱認為「陪伴」就是最好的孝行。雖然因為工作忙碌，無法時時刻刻守在媽媽身邊，但他仍堅持每天都會給媽媽打通電話，聽聽彼此的聲音，分享生活點滴。

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