5人車震畫面流出！許富凱合體冰球 私心想「交流」被放生了

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王許富凱父親節將二度攻蛋，同時也即將發行第11張個人專輯，驚喜公布與「icyball 冰球樂團」夢幻聯動合唱新歌《愛你敢有望》，許富凱稱讚：「一直很喜歡冰球樂團充滿特色的city pop曲風，這次很榮幸可以邀約合作，做出來這首歌我很喜歡，一聽就是我想要的。」並幽默的說：「這次與年輕樂團合作，整個人都young起來。」

許富凱與冰球樂團推出《愛你敢有望》。（何樂音樂提供）

談起雙方合作，主唱王表示：「壓力非常地大！因為我不算是powerful的唱腔，在聽到富凱演唱的版本後，想說那完了，錄音時我一定會很痛苦，跟製作人建瑋老師討論了好多唱腔，最終還是決定做自己、好自在！不要有競爭的心情。」

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許富凱與冰球樂團推出《愛你敢有望》。（何樂音樂提供）

《愛你敢有望》由陳建瑋製作、武雄與王昭權填詞，陳建瑋說：「富凱音色比較厚實，經常扮演暖男個性的歌者，但這首歌因為比較需要態度，所以我們花了一些時間在定位這個瀟灑男子的口氣與表現方式，我們錄了兩天，整體聽起來，富凱歌聲讓人覺得很帥、有故事感，也有個男神般的氣場感。」

許富凱與冰球樂團合作，直呼整個人young起來。

王充滿魅力和細膩的音色辨識度跟語氣，陳建瑋形容：「王演唱的段落讓原本在富凱身上的全身鏡頭，轉變成特寫的角度，直擊到聽者靈魂深處的共感，而且王的語氣很容易引起歌迷的憐惜，私心感覺真是令人羨慕。」由於兩人是分開錄製新歌，許富凱故意做效果，笑虧：「我錄音那天很期待王可以來，因為想要跟他交流，但他沒有來，我只能自己揣摩。」

許富凱與冰球樂團合作，直呼整個人young起來。

5人在MV化身成愛情快遞員，共同搭乘一台小貨車出發去送禮，大夥們得全擠在小空間裡拍攝，是否有因此增溫感情？王開玩笑回應：「我們今天算是有一起車震過了！」Nelson則表示為了拍攝角度，整場得靠著腰力，用核心肌群來撐住身體；士捷則災難連連，繼上回拍攝冰球MV被酒瓶砸頭後，這次又在要跑上麵包車時，頭撞到車頂，立刻腫了一包，所幸冰敷無大礙，被團員笑稱是「另類加戲」，蒙被問及台語程度，他自招不會說，緊接試著用台語自我介紹，被富凱形容有一種外文風格。

許富凱踏出舒適圈，與冰球樂團夢幻聯動。

呼應MV情節「愛的禮物」，5人坦言常會收到粉絲滿滿的禮物祝福，許富凱則呼籲：「不要花錢，賺錢非常辛苦！可以支持我們的唱片、來看我們的演唱會，儘量不要買禮物。」王也希望粉絲不要破費：「收到禮物會心存感激，但也會很心疼。」MV將於17日中午12點在許富凱官方YouTube頻道正式上架。

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