金鐘男配爆專演共諜？想從良卻淪「性騷現行犯」

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視週日晚間10點即時推出《中視強檔電影院》，特別邀請金鐘男配角馬力歐穿上12公斤重的盔甲變身「羅密歐」，拍攝系列宣傳短片。馬力歐發揮冷面笑匠功力，坦言接下工作心情非常開心，更實際的是「這份酬勞又能支撐兩個月房貸」。

馬力歐穿上12公斤重的盔甲變身「羅密歐」。（記者陳奕全攝）

入行26年的馬力歐，對自己的定位相當清醒，自嘲並非市場主流長相，多年來多以客串為主。他感嘆戲路受限，回憶起早年拍莒光日的辛酸史，直呼：「我都沒有好康的啦！以前拍莒光日也是啊，都演共諜，以前我們叫匪諜。」

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他透露曾試著跟導演求情，希望能演正氣凜然的軍官，卻被以「眼力太像、演得太好」拒絕。最讓他哭笑不得的是，有次終於爭取到演出「忠孝復興營長」的正向角色，沒想到劇情走向竟大崩壞：「哇我終於，他說這次忠孝復興營長，結果又是性騷擾！我永遠都是演那個有出問題的、要吃案的。」 讓他忍不住大喊，實際上自己真的是個好人。

馬力歐自嘲共諜專業戶，求導演換角慘被打槍。（記者陳奕全攝）

雖然戲路受限，馬力歐卻在業配領域闖出一片天，每月穩定產出3、4支。他直言：「業配也是一種戲劇表演，我們不要跟一線演員競爭，你搶不過的。與其這樣，我們就換個跑道作業配，我把內容拍得好玩，像短劇一樣，讓人想再看一次，這也是一種生存方式。」

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