自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘男配爆專演共諜？想從良卻淪「性騷現行犯」

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視週日晚間10點即時推出《中視強檔電影院》，特別邀請金鐘男配角馬力歐穿上12公斤重的盔甲變身「羅密歐」，拍攝系列宣傳短片。馬力歐發揮冷面笑匠功力，坦言接下工作心情非常開心，更實際的是「這份酬勞又能支撐兩個月房貸」。

馬力歐穿上12公斤重的盔甲變身「羅密歐」。（記者陳奕全攝）馬力歐穿上12公斤重的盔甲變身「羅密歐」。（記者陳奕全攝）

入行26年的馬力歐，對自己的定位相當清醒，自嘲並非市場主流長相，多年來多以客串為主。他感嘆戲路受限，回憶起早年拍莒光日的辛酸史，直呼：「我都沒有好康的啦！以前拍莒光日也是啊，都演共諜，以前我們叫匪諜。」

他透露曾試著跟導演求情，希望能演正氣凜然的軍官，卻被以「眼力太像、演得太好」拒絕。最讓他哭笑不得的是，有次終於爭取到演出「忠孝復興營長」的正向角色，沒想到劇情走向竟大崩壞：「哇我終於，他說這次忠孝復興營長，結果又是性騷擾！我永遠都是演那個有出問題的、要吃案的。」 讓他忍不住大喊，實際上自己真的是個好人。

馬力歐自嘲共諜專業戶，求導演換角慘被打槍。（記者陳奕全攝）馬力歐自嘲共諜專業戶，求導演換角慘被打槍。（記者陳奕全攝）

雖然戲路受限，馬力歐卻在業配領域闖出一片天，每月穩定產出3、4支。他直言：「業配也是一種戲劇表演，我們不要跟一線演員競爭，你搶不過的。與其這樣，我們就換個跑道作業配，我把內容拍得好玩，像短劇一樣，讓人想再看一次，這也是一種生存方式。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中