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娛樂 最新消息

嫌我小？馬力歐驚收「陰莖增大」業配 霸氣護根：我夠用

馬力歐拒絕陰莖增大術業配。（記者陳奕全攝）馬力歐拒絕陰莖增大術業配。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人馬力歐去年迎來二寶「卜大萬」，與6歲的女兒湊成一個「好」字。今日他為《中視強檔電影院》拍攝宣傳訪談及家庭生活，尺度大開完全沒包袱。被問及房事，他坦言目前重心都在賺錢養家，「也不是沒有性生活，我還有手生活。每天光管弟弟的大小便這些就飽了。」 面對外界關心頻率，他也幽默直言，偶爾趁孩子睡著時，還是會跟老婆親熱。

或許是因為形象太過平易近人，馬力歐竟自曝曾有「陰莖增大術」業配找上門。他笑說：「我就想說他是不是嫌我小？還是覺得我人設適合？六位數、七位數，可以考慮一下，但這種侵入性的還是不要啦。那個是夠用的，目前排尿都正常。」 他強調幾歲就要有幾歲的樣，堅持不割眼袋、不做醫美。

馬力歐為《中視強檔電影院》拍攝宣傳短片。（記者陳奕全攝）馬力歐為《中視強檔電影院》拍攝宣傳短片。（記者陳奕全攝）

談到婚姻與育兒，馬力歐感觸極深，認為兩人世界在生了孩子後挑戰才開始。面對生活摩擦，他悟出一套生存法則：「現在我就一句話：家和萬事興，多說『妳說的都對』，這不是敷衍，是為了生活。」

儘管生活節儉，至今仍騎機車通勤、打包現場剩餘便當與飲料，馬力歐對妻小的保障卻毫不手軟。他透露一年要繳十幾萬保費，投保實支實付、癌症與意外險，「也不知道能夠陪他們到什麼時候，所以買這些給他們保障。」 身為家中頂樑柱，他將所有愛都給了家人。

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