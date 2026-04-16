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娛樂 最新消息

萬科創始人王石驚傳被捕！小30歲《甄嬛傳》女星愛妻發聲了

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國萬科創始人王石近日遭網路瘋傳「被捕、失聯」引發外界關注，與他相差30歲的妻子、曾演出《後宮甄嬛傳》中飾演「敦親王福晉」一角的女星田朴珺火速出面駁斥，強調將採法律行動追究造謠者責任，事件持續延燒。

王石（左）與田樸珺。（翻攝自微博）王石（左）與田樸珺。（翻攝自微博）

網路近日盛傳王石「中箭落馬被抓」甚至「人間蒸發」，掀起熱議。對此，田朴珺12日率先發聲怒斥，「這是法治社會，造謠是不需要付出代價的嗎？」隨後王石本人也親自回應，表示「一切安好，造謠者交給法律」，試圖平息外界揣測。該傳聞仍持續擴散，引發輿論兩極討論。

媒體人胡錫進也公開發文聲援，直言希望王石平安無事，並指出若真有問題「法律自會找上門」，呼籲外界不要在未經證實情況下惡意揣測與編排。相關言論再度將王石與田朴珺推上輿論焦點，也讓事件從企業話題延燒至娛樂與八卦層面。

田樸珺在《甄嬛》中演敦親王福晉。（翻攝自微博）田樸珺在《甄嬛》中演敦親王福晉。（翻攝自微博）

面對謠言持續擴散，田朴珺14日晚間進一步曬出律師函，強調「被抓」、「涉刑事犯罪」、「健康不佳」等說法皆屬虛假訊息，並重申王石早於2017年卸任萬科董事會主席，未再參與公司經營。律師更警告，若再有散布不實言論者，將依法追究法律責任，田朴珺也強硬表態：「人可以不聰明，但不能缺德」，態度相當強硬。

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